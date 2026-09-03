Trái phiếu đã đáo hạn gần 4 năm, công ty liên quan Nova Group còn nợ gần 1.700 tỷ đồng

Lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn vào cuối năm 2022 song đến nay, Bất động sản Greenwich vẫn còn nợ cả gốc lẫn lãi gần 1.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến kéo dài lịch trả nợ đến 2027.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bất động sản Greenwich còn gần 1.440 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 241 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán liên quan đến lô trái phiếu có mã GREENWICHH2022001.

Không nêu chi tiết lý do chậm thanh toán gốc lãi song theo doanh nghiệp, công ty đã đạt được một số thỏa thuận về việc gia hạn thanh toán các khoản nợ đến năm 2027 và đang thương lượng về phương án tất toán chi tiết.

CTCP Bất động sản Greenwich còn nợ tổng cộng 1.680 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu, vốn dĩ phải được hoàn tất thanh toán từ cuối năm 2022. Nguồn: HNX.

Công ty Bất động sản Greenwich được thành lập vào tháng 11/2017 với tên gọi ban đầu là CTCP Nova Infra, thuộc hệ sinh thái Nova Group.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: CTCP Novagroup Holdings (nắm 99,98%); ông Bùi Đạt Chương (0,01%) và bà Phạm Thị Cúc (0,01%). Tháng 9/2020, công ty tăng vốn lên 400 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.

Hiện, bà Lê Thị Hồng Xuân (sinh năm 1989) là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo thông tin trên HNX, ngày 13/8/2021, Bất động sản Greenwich đã phát hành lô trái phiếu mã GREENWICHH2022001 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào 30/12/2022. Lãi suất phát hành 10%/năm.

Mục đích huy động trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành; và/hoặc thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Công ty Bất động sản Greenwich, hoặc bên thứ 3 (Bên Bảo Đảm) không được tiết lộ.

Ngoài ra, khối tài sản đảm bảo còn có cổ phiếu CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã chứng khoán: NVL) thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm; và các tài sản bổ sung khác.

Khi đó, có hai tổ chức nước ngoài đã mua 1.250 tỷ đồng trái phiếu, phần còn lại được mua bởi một tổ chức trong nước.

Mặc dù phát hành từ tháng 8/2021 và theo kế hoạch sẽ phải thanh toán cả gốc lẫn lãi vào cuối năm 2022 song đến nay, doanh nghiệp còn nợ tổng cộng 1.680 tỷ đồng như đề ở cập ở trên.

Nợ trái phiếu diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp không mấy sáng sủa. Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Bất động sản Greenwich vượt 3.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm gần một nửa. Mặc dù có lãi 113 tỷ đồng năm 2025 song công ty vẫn còn lỗ lũy kế 59 tỷ đồng.

Nguồn: HNX.

Tháng 12/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 471 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Bất động sản Greenwich.

Cơ quan thanh tra xác định, Greenwich đã không gửi một loạt báo cáo định kỳ bắt buộc lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Những báo cáo bị bỏ sót gồm: Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo sử dụng vốn thu từ trái phiếu (kiểm toán 6 tháng đầu 2025),...

Bên cạnh đó, công ty còn công bố thông tin trễ so với quy định với các báo cáo tài chính và báo cáo thanh toán lãi gốc trái phiếu cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022. Do hành vi này vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ theo Nghị định 156, Công ty Bất động sản Greenwich bị phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng.