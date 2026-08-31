Cuộc 'đổi chủ' tại VikkiBankS: Hơn 75% vốn về tay tân chủ tịch

Vừa đảm nhận chức Chủ tịch VikkiBank hơn nửa tháng, ông Nguyễn Trường Thành nhận 65% vốn từ Kazon Investment, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty chứng khoán này với tỷ lệ hơn 75%.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) vừa công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần được thực hiện trong ngày 28/8.

Cụ thể, CTCP Kazon Investment đã chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần đang nắm giữ, tức hơn 42,5 triệu cổ phiếu, tương đương 85,01% vốn điều lệ của công ty chứng khoán cho 2 cổ đông cá nhân.

Trong đó, ông Nguyễn Trường Thành nhận 32,5 triệu cổ phần và ông Lâm Trường Thọ giữ 10 triệu cổ phần.

Sau giao dịch này, Kazon Investment không còn là cổ đông của VikkiBankS. Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Thành trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ tăng từ 10% lên 75,01% vốn điều lệ, còn ông Lâm Trường Thọ từ tỷ lệ sở hữu 0% lên 20% vốn.

Nguồn: VikkiBankS.

Đáng nói, ông Nguyễn Trường Thành vừa được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch VikkiBankS kể từ ngày 17/8, thay cho ông Nguyễn Hữu Trí.

Theo giới thiệu, ông Thành sinh năm 1982, tham gia VikkiBankS vào tháng 2/2025 với vai trò Trưởng Ban kiểm soát.

Sau đó ông Thành giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT VikkiBankS vào tháng 5/2026. Trước khi nhận hơn 65% vốn từ Kazon Investment đợt vừa rồi, ông Thành sở hữu 5 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ công ty (nhận từ VikkiBank) và là cổ đông cá nhân lớn nhất tại công ty chứng khoán này.

Ngoài VikkiBankS, ông Nguyễn Trường Thành còn là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Tài chính Tầm nhìn mới và Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Việt Spring.

Trong đó, CTCP Đầu tư Tài chính Tầm nhìn mới thành lập vào tháng 9/2022 với các cổ đông sáng lập gồm tân Chủ tịch VikkiBankS (40%), bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (30%) và ông Dương Công Ái (30%).

Ngoài sự thay đổi người nắm giữ chức Chủ tịch, HĐQT của VikkiBankS trong đợt giữa tháng 8 vừa rồi còn miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Quách Minh Trí cùng 2 Thành viên Ban kiểm soát là Trần Thiên Phước và Lê Nguyễn Quang Tâm.

Số lượng thành viên HĐQT theo đó giảm xuống còn 3 người và hiện công ty chưa tiến hành bầu bổ sung.

Đến nay, HĐQT VikkiBankS gồm ông Nguyễn Trường Thành, tân Chủ tịch HĐQT và cũng là cổ đông sở hữu 75,01% vốn điều lệ; bà Lê Quang Ngọc Thanh và ông Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Việc biến động mạnh cổ đông lớn, thay đổi cơ cấu nhân sự trong bối cảnh VikkiBankS vừa bước sang giai đoạn mới.

Ngày 26/2/2026, khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho VikkiBankS chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.

Chỉ một ngày sau, cơ cấu sở hữu với một cổ đông duy nhất tại VikkiBankS chấm dứt. Vikki Bank, đơn vị trước đó góp 100% vốn với quy mô 500 tỷ đồng, chuyển nhượng 85,01% vốn cho CTCP Kazon Investment và 10% cho ông Nguyễn Trường Thành.

Đến giao dịch ngày 28/8, toàn bộ 85,01% vốn do Kazon Investment sở hữu tiếp tục được sang tay toàn bộ cho ông Nguyễn Trường Thành và ông Lâm Trường Thọ.

Ở diễn biến khác, VikkiBankS mới đây đã thông qua việc triển khai đợt phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính nếu thành công sẽ thu về 3.000 tỷ đồng.

Công ty dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; 255 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành; còn lại 80 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, phần mềm.

Nguồn: VikkiBankS.

Danh sách cho thấy nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua nhiều nhất là bà Tưởng Nữ Thu Lan với 70 triệu cổ phiếu, tức 20% vốn VikkiBankS sau phát hành. Bà Lan (sinh năm 1979) từng là Giám đốc chi nhánh TP HCM của CTCP Chứng khoán FPT (FPTS), trước khi bị miễn nhiệm vào tháng 10/2025.

Trong khi đó, bà Lê Quang Ngọc Thanh - tân Thành viên HĐQT của VikkiBankS - cũng đăng ký mua 26,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán này.

Năm 2026, VikkiBankS đặt mục tiêu tổng doanh thu 573 tỷ đồng và lãi trước thuế 390 tỷ đồng.

So với kết quả thực hiện năm 2025, mục tiêu đề ra gấp đến 16 lần về doanh thu và 178 lần về lợi nhuận.

Dù vậy, trong nửa đầu năm 2026, công ty chỉ mang về hơn 62 tỷ đồng doanh thu hoạt động và lãi trước thuế hơn 43 tỷ đồng, còn cách rất xa mục tiêu.