Cổ tức tiền mặt “ngọt như sữa” của doanh nghiệp sữa Việt

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa, đồ uống dinh dưỡng Việt như Vinamilk, Mộc Châu Milk, Đường Quảng Ngãi, Sữa Quốc tế Lof đều chọn phương án trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Cổ đông doanh nghiệp sữa đều đặn nhận “tiền tươi”

Ngành sữa Việt Nam đang bước vào giai đoạn “hái quả” khi lợi nhuận và dòng tiền kinh doanh dần ổn định. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp duy trì khoản cổ tức tiền mặt đều đặn, đưa cổ phiếu ngành sữa thành lựa chọn đáng chú ý với giới đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025, việc phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt được nhiều doanh nghiệp sữa lựa chọn. Vinamilk – “anh cả” ngành sữa Việt Nam duy trì truyền thống trả cổ tức và tăng đều qua từng năm. Giai đoạn 2021-2023 ở mức 3.850 đồng/cổ phiếu, hai năm tiếp theo (2024, 2025) cùng là 4.350 đồng/cổ phiếu.

Mộc Châu Milk – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinamilk cũng đều đặn chi trả 2.000 đồng/cổ phiếu trong bốn năm gần đây, cho thấy phong độ ổn định về mặt tài chính.

Đường Quảng Ngãi cũng gây chú ý khi nâng cổ tức tiền mặt từ 3.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2021-2022, tăng lên 4.000 đồng/cổ phiếu cho ba năm liên tiếp (từ 2023-2025)

Trong khi đó, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận đà tăng trưởng cổ tức tiền mặt ấn tượng, đạt 8.000 đồng cho mỗi cổ phiếu năm 2025, cao hơn mức 7.500 đồng/cổ phiếu năm 2024.

Trái ngược với bức tranh khá hào phóng của các doanh nghiệp cùng ngành, Hanoimilk là trường hợp khá trầm lắng khi cổ tức tiền mặt năm 2025 chỉ ở mức 400 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp sữa trả cổ tức tới 80%

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) hiện là doanh nghiệp sữa có thị phần đứng đầu Việt Nam với hệ thống phân phối cùng đàn bò sữa có quy mô lớn nhất cả nước. Vinamilk có thị phần dẫn đầu trên hầu hết các phân khúc cùng cơ cấu tài sản lành mạnh và tình hình chi trả cổ tức đều đặn.

Tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp chi gần 3.900 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18,5%). Đây là phần cổ tức còn lại năm 2025 của doanh nghiệp sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 10 năm ngoái (tỷ lệ 25%).

Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2025 Vinamilk đạt 4.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 43,5%, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đặt ra.

Trong những năm gần đây, Vinamilk duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao. Giai đoạn 2021 – 2023, tỷ lệ cổ tức là 38,5%, hai năm tiếp theo (2024, 2025) là 43,5%. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2026 dự kiến tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tương tự như công ty mẹ Vinamilk, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) cũng duy trì chính sách cổ tức đều đặn. Cụ thể, sau khi giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2020, công ty trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm 2020 và tăng đột biến lên 25% cho năm 2021.

Kể từ năm 2022 đến nay, tỷ lệ cổ tức Mộc Châu Milk được duy trì quanh mốc 20%. Cổ đông hưởng lợi lớn nhất là Vinamilk khi sở hữu trực tiếp 8,85% vốn điều lệ và sở hữu gián tiếp thông qua công ty con Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam (Vilico) – đơn vị nắm 59,3% vốn điều lệ tại Mộc Châu Milk.

Chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy - CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%. Doanh nghiệp chia làm 3 đợt thanh toán: tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 10% vào tháng 8/2025, tạm ứng đợt 2 với tỷ lệ 10% vào tháng 1/2026, và thanh toán đợt còn lại 20% vào tháng 4/2026.

Kể từ năm 2014 đến nay, Đường Quảng Ngãi duy trì chính sách cổ tức tiền cho cổ đông, trong đó mức chia 40% bằng tiền được thực hiện liên tục giai đoạn 2023-2025.

Mức cổ tức 2026 dự kiến tối thiểu là 15%. Song, nhìn vào thực tế, doanh nghiệp sữa này thường có truyền thống chi trả thực tế vượt xa kế hoạch ban đầu. Do đó, mức cổ tức năm 2026 có thể cao hơn nếu doanh nghiệp giữ được nhịp tăng trưởng tích cực.

CTCP Sữa Quốc tế Lof (Mã: IDP) - chủ thương hiệu sữa Kun trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 80% (1 cổ phiếu nhận 8.000 đồng), cao hơn mức 2024 nhưng thấp hơn mức đỉnh 2021 là 90%.

Sang năm 2026, tỷ lệ chi trả dự kiến từ 20% đến 80%. Cụ thể, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2026.

Tại CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - Mã: HNM), ĐHĐCĐ đã thông qua việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

Kế hoạch này vấp phải lo ngại từ cổ đông về việc rút tiền chia cổ tức có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ vay. Tuy nhiên, Hanoimilk khẳng định việc chi trả cổ tức đã được HĐQT cân nhắc, tính toán nhằm đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn cho các dự án đầu tư và trả lãi đúng hạn cho ngân hàng.