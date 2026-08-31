Thế trận giằng co giữa Long Châu, Pharmacity, An Khang trên thị trường dược phẩm

Khi gia nhập vào thị trường bán lẻ dược phẩm, Long Châu, An Khang và Pharmacity đều từng nuôi tham vọng trở thành người "anh lớn".

Thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2025 ước đạt 7,5–8 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 6–8%/năm và dự kiến vượt 10 tỷ USD vào giai đoạn 2028–2030, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi ba động lực chính gồm: nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và tỷ lệ mắc bệnh mạn tính ngày càng cao; chính sách tăng đầu tư công cho y tế và mở rộng bảo hiểm y tế; cùng với sự phát triển mạnh của các chuỗi nhà thuốc hiện đại và hệ thống phân phối dược phẩm chính ngạch.

Theo báo cáo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Việt Nam hiện có gần 8.000 nhà phân phối dược phẩm và hơn 95.000 điểm bán lẻ trên cả nước. Song, thị trường vẫn khá phân mảnh khi các chuỗi nhà thuốc hiện đại chỉ chiếm dưới 10% thị phần.

Một số chuỗi nhà thuốc hiện đại có thể kể đến như FPT Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn Pharma, Phano Pharmacy… Và trong số các ứng viên kể trên, Pharmacity, Long Châu và An Khang là bộ ba nổi bật nhất.

Tốc độ mở rộng thần tốc của Long Châu

Từ 22 nhà thuốc vào năm 2018, Long Châu nhanh chóng cán mốc hơn 900 cửa hàng vào năm 2022. Kể từ đó trở đi, chuỗi này liên tiếp mở thêm các điểm bán mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, chuỗi này sở hữu hơn 2.600 nhà thuốc.

Bước ngoặt cạnh tranh diễn ra trong giai đoạn 2022–2024. Năm 2022, Long Châu mới chỉ có 937 nhà thuốc, xấp xỉ Pharmacity với 936 điểm bán và cao hơn An Khang với 500 nhà thuốc.

Đến cuối năm 2024, Long Châu tăng lên 1.943 nhà thuốc, bỏ xa Pharmacity với 898 điểm bán và An Khang với 326 nhà thuốc. Tính đến quý II/2026, số nhà thuốc Long Châu (2.639) còn lớn hơn cả số nhà thuốc Pharmacity (1.118) và An Khang (415) cộng lại.

Theo dữ liệu thống kê, tăng trưởng của Long Châu ngày càng được hỗ trợ bởi sự cải thiện về hiệu quả hoạt động, thay vì chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới. Điều này thể hiện qua việc doanh thu tiếp tục tăng nhanh hơn số lượng cửa hàng trong cả năm 2025 và quý I/2026.

Đến cuối quý I/2026, doanh thu bình quân đạt 1,26 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong khi doanh số trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt khoảng 10%.

Chênh lệch giữa hai chỉ tiêu cho thấy tác động pha loãng từ các cửa hàng mới là không nhiều, cho thấy các cửa hàng mở mới đang nhanh chóng cải thiện doanh thu, trong khi các cửa hàng hiện hữu tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định.

Nửa đầu năm 2026, chuỗi Long Châu (bao gồm tiêm chủng) ghi nhận 21.448 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của Long Châu đã tăng từ 17% năm 2020 lên 23% năm 2025, tương đương mức mở rộng tăng 1,3%/năm. Sự cải thiện này được hỗ trợ bởi hai yếu tố mang tính cấu trúc.

Thứ nhất, cơ cấu doanh thu dịch chuyển sang các nhóm sản phẩm và dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn, bao gồm thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá trị gia tăng. Thứ hai, quy mô doanh thu lớn hơn giúp Long Châu nâng cao lợi thế khi mua hàng như nhận được chiết khấu cao hơn.

An Khang hướng tới mục tiêu hoà vốn

Tham gia cuộc đua muộn hơn, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) mua lại nhà thuốc An Khang từ năm 2017. Sau đó, họ dành nhiều nguồn lực và tâm huyết cho công cuộc mở mới, tăng từ 7 nhà thuốc năm 2018 lên hơn 500 nhà thuốc năm 2020 và đạt đỉnh gần 540 nhà thuốc vào tháng 6/2023.

MWG mua lại nhà thuốc An Khang từ năm 2017. Ảnh: An Khang.

Tuy nhiên việc chi tiền mở rộng quy mô cho An Khang không mang lại lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ triền miên. Riêng 2022 và 2023, khoản lỗ của chuỗi nhà thuốc đến hàng trăm tỷ đồng và đây là lúc ban lãnh đạo MWG chính thức chọn dừng lại và tập trung tái cấu trúc.

Số điểm bán An Khang về 326 điểm vào cuối năm 2024, tương đương đóng hơn 200 cửa hàng trong vòng một năm. Tại thời điểm cuối năm ngoái, quy mô của An Khang dừng lại ở con số 382, khoản lỗ cũng được thu hẹp xuống 113 tỷ đồng (năm 2024 lỗ 347 tỷ đồng).

Bước sang quý I/2026, An Khang ghi nhận 611 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với cùng kỳ. Với 409 nhà thuốc cuối kỳ, mức bình quân đạt khoảng 498 triệu đồng/cửa hàng/tháng. Năm 2026, chuỗi nhà thuốc này đặt mục tiêu hoà vốn.

Pharmacity và cuộc đua tái cấu trúc

Từng là người tiên phong và đứng đầu về quy mô, Pharmacity có lúc sở hữu hơn 1.100 nhà thuốc (tháng 9/2022), nhưng lại "hụt hơi" sớm nhất trên cuộc đua mở rộng mạng lưới của mình. Sau đó trở đi, chuỗi này đã phải đóng cửa những điểm kinh doanh kém hiệu quả do lưu lượng khách hàng thấp.

Giai đoạn 2023 – 2024, số điểm bán Pharmacity chỉ xấp xỉ 900, trong khi đối thủ Long Châu tăng thêm hàng trăm nhà thuốc trong hai năm đó. Từ vị thế ngang nhau năm 2022, đến cuối năm 2024, quy mô của Long Châu gấp đôi Pharmacity.

Áp lực của Pharmacity thể hiện rõ trong năm 2023. Vietdata ghi nhận chuỗi đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu nhưng lỗ ròng hơn 900 tỷ đồng.

Sau giai đoạn tái cấu trúc trong giai đoạn 2022 - 2025, Pharmacity cho biết có lãi từ quý IV/2025 và tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong quý I năm nay.

Song song với việc cải thiện hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp cũng bắt đầu mở rộng trở lại. Tính đến cuối tháng 6, hệ thống đạt 1.118 cửa hàng, tăng khoảng 300 cửa hàng so với cuối năm 2024.

Pharmacity từng là chuỗi đi trước trong mô hình nhà thuốc hiện đại. Ảnh: Pharmacity.

Theo Mekong Capital – đơn vị đầu tư vào Pharmacity, trong nửa đầu năm 2026, Pharmacity tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực về doanh số bình quân mỗi ngày, bứt phá từ mức 25% vào tháng 1 lên 51% vào cuối tháng 6, tốc độ tăng trưởng theo tháng cao nhất kể từ đầu năm. Kết quả này chủ yếu đến từ việc công ty chủ động mở rộng danh mục thuốc, nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa và tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược.

Trước đó, vào tháng 5, Pharmacity công bố huy động được 50–80 triệu USD từ LeapFrog – quỹ đầu tư tiên phong theo mô hình "lợi nhuận gắn với mục tiêu xã hội" (impact investing).

Nguồn vốn mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Pharmacity theo đuổi mục tiêu nâng quy mô hệ thống lên 2.000–2.300 cửa hàng vào năm 2030. Dù vậy, đây vẫn là kế hoạch dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và doanh nghiệp dẫn đầu đã tạo được lợi thế đáng kể về quy mô.