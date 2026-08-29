Công ty con của Viettel sắp chi 10.000 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông

Quyết định chia cổ tức với tỷ lệ cao trong bối cảnh năm 2025 vừa qua, Viettel Global ghi nhận kết quả kinh doanh doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã chứng khoán: VGI) vừa chốt ngày 15/9 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 33% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 3.300 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 15/10.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Global cần chi ra tới 10.000 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Khoản phân phối này tương đương gần 89% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính vừa qua của doanh nghiệp.

Hiện cơ cấu cổ đông của Viettel Global rất cô đặc khi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm hơn 99% vốn, tức phần lớn cổ tức của Viettel Global sẽ chảy về công ty mẹ.

Quyết định chia cổ tức với tỷ lệ cao trong bối cảnh năm 2025 vừa qua, Viettel Global ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục, với 44.271 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25%. Trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.250 tỷ đồng, tăng hơn 56%. Ngoài ra, biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng lên mức đỉnh tới 51,3%.

Thành quả này giúp Viettel Global lọt top 15 công ty có lợi nhuận lớn nhất toàn thị trường chứng khoán Việt năm vừa qua và đứng thứ 5 thị trường nếu không tính nhóm ngân hàng.

Kết quả kinh doanh những năm qua của Viettel Global. Nguồn: Viettel Global.

Đà tăng trưởng của Viettel Global tiếp tục nối tiếp sang nửa đầu năm 2026 với 26.178 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.333 tỷ đồng, tăng gần 94%.

Theo Viettel Global, kết quả tăng trưởng đến từ sự khởi sắc tại hầu hết các thị trường nước ngoài. Trong đó, doanh thu của Lumitel (Burundi) tăng 40%, Natcom (Haiti) tăng 26%, Halotel (Tanzania) tăng 26%, Movitel (Mozambique) tăng 19% và Metfone (Campuchia) tăng 7%.

Mảng ví điện tử cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với Halopesa (Tanzania) tăng 43%, Mosan (Timor-Leste) tăng 34%, M_Mola (Mozambique) tăng 29%, Emoney (Campuchia) tăng 19% và Lumicash (Burundi) tăng 15%.

Các thương hiệu mạng di động viễn thông của Viettel Global tại nước ngoài. Nguồn: Viettel Global.

Bên cạnh đó, việc giảm chi phí dự phòng phải thu khó đòi, cùng với thu nhập tài chính tăng nhờ lãi tiền gửi, lãi cho vay cao hơn và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm, cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viettel Global đạt 92.526 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ 10.934 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 32.800 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Ngoài ra, Viettel Global còn ghi nhận 14.475 tỷ đồng cho vay, phản ánh nguồn lực tài chính dồi dào. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.814 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho ở mức 5.523 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên 52.322 tỷ đồng. Tuy nhiên, dư nợ vay tài chính chỉ ở mức 5.364 tỷ đồng, tương đối thấp so với quy mô tài sản.

Đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt 40.194 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 6.847 tỷ đồng.