Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, thế giới tăng trở lại

Giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh sau kỳ nghỉ lễ, với vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng trở lại lên 4.383 USD/ounce, chênh lệch với SJC bán ra khoảng 8,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Sáng 3/9, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 144,4-147,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-147,4 triệu đồng/lượng.

So với chiều 31/8, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, so với chiều 2/9, giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 145,9-149,9 triệu đồng/lượng.

So với chiều 31/8, vàng nhẫn SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, so với chiều 2/9, vàng nhẫn tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 900.000 đồng/lượng so với DOJI và 3 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 3/9 giao dịch ở mức 4.383 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với sáng 2/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.260 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. So với mức 137,7 triệu đồng/lượng của ngày 2/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 3/9 tăng nhẹ sau nhịp giảm sâu, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng thời điểm tuần trước. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.619 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 236 USD/ounce, tương đương 5,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 105 USD/ounce, tương đương 2,47%.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau nhịp giảm sâu, tuy nhiên mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn vùng đỉnh của tuần trước. Diễn biến này cho thấy thị trường còn thận trọng, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.