Gen Z quyền lực tại Vingroup, Techcombank, PC1: Người nắm hàng nghìn tỷ, người làm chủ tịch ở tuổi 27

Nhiều tập đoàn tư nhân lớn ở Việt Nam đang từng bước đưa thế hệ kế cận tham gia vào hoạt động điều hành, quản trị và sở hữu doanh nghiệp.

Báo cáo quản trị bán niên 2026 của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) hé lộ chi tiết đáng chú ý là bà Phạm Nhật Minh Anh lần đầu xuất hiện trong bộ máy quản trị với vai trò thành viên HĐQT CTCP Vin New Horizon, công ty con của Vingroup.

Bà Minh Anh là con gái ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup và Phó chủ tịch Phạm Thu Hương. Trong các lần công bố trước, bà Minh Anh xuất hiện với tư cách là người liên quan đến ông Vượng và bà Hương.

Phạm Nhật Minh Anh (thứ hai từ trái sang) tại một sự kiện năm 2025. Ảnh: Znews.

Như vậy cả 3 người con của tỷ phú Vượng đều tham gia vào hoạt động kinh doanh của Vingroup. Trong đó, ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả của ông Vượng, sinh năm 1993) tham gia công tác quản lý tại các công ty như VinRobotics, VinFast, VinMotion, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinFast Việt Nam.

Còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ 2 của tỷ phú Vượng, sinh năm 2000) đảm nhận chức vụ tại các đơn vị như Vinrobotics, Vinmetal, Vinmetal Hà Tĩnh, Vinsurgical.

Không chỉ riêng Vingroup, nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng đang từng bước đưa thế hệ kế cận gia nhập thương trường. Trong đó, thế hệ Gen Z (những người sinh năm 1997 đến năm 2012) là nhóm “hạt giống” gây được nhiều chú ý.

Nhìn chung, nhóm này hiện diện theo 2 xu hướng. Một là được trao “ghế nóng” ngay từ sớm khi gia nhập HĐQT, ban điều hành. Nhóm còn lại chưa xuất hiện trong bộ máy quản trị nhưng lại nắm lượng lớn cổ phiếu tại doanh nghiệp.

Đảm đương trọng trách lớn trên vai

Một trong những trường hợp được trao quyền lực khi còn trẻ là bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999), con gái cựu Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn - người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 5.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) cuối tháng 7, bà Linh được bầu vào HĐQT công ty và sau đó giữ chức Chủ tịch HĐQT khi mới 27 tuổi.

Tại lễ nhậm chức, nữ chủ tịch cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo thông tin công bố, bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1. Đồng thời, bà là người đại diện theo ủy quyền đối với hơn 87,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,3% vốn điều lệ PC1.

Chủ tịch PC1 Trịnh Khánh Linh. Ảnh: PC1.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ bất thường CTCP Dược phẩm Bến Tre (Mã: DBT), bà Trần Ngô Minh Anh (sinh năm 2002) được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty. Bà Minh Anh là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Bản công bố thông tin của tân lãnh đạo Dược phẩm Bến Tre cho biết bà Minh Anh có trình độ cử nhân tài chính Đại học Central Florida (Mỹ), có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank, California (Mỹ) giai đoạn 2024 - 2026.

Tuy nhiên, tại thời điểm gia nhập công ty, bà Minh Anh không sở hữu cổ phiếu nào của Dược phẩm Bến Tre.

Một trường hợp khác là ông Lê Đình Dương (sinh năm 2003), con trai cựu Chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình Nguyễn Thị Loan. Cuối năm 2021, bà Loan bị bắt với cáo buộc bán đấu giá tài sản gây thiệt hại cho nhà nước.

Tháng 8/2023, ông Dương trở thành Chủ tịch HĐQT khi mới 20 tuổi. Đến tháng 8/2025, ông Dương rời ghế Chủ tịch và chuyển sang vị trí Phó chủ tịch.

Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ

Dù không tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp nhưng nhiều Gen Z sở hữu khối tài sản lớn trên sàn chứng khoán. Điển hình như bà Hồ Thuỷ Anh (sinh năm 2001), con gái Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 344,6 triệu cổ phiếu TCB. Tính theo thị giá TCB chốt phiên 26/8 là 33.450 đồng/cổ, ước tính khối tài sản của bà vượt 11.500 tỷ đồng.

Em gái bà Hồ Thủy Anh là Hồ Minh Anh (sinh năm 2003) cũng nắm giữ hơn 144,1 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng giá trị khoảng 4.820 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh và người thân nắm giữ hơn 19% vốn Techcombank. Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.

Nắm trong tay khối tài sản lớn khi tuổi đời còn trẻ còn có 2 người con của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Trong đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) và em trai là Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) sở hữu khoảng 190 triệu cổ phiếu Chứng khoán LPBank (Mã: LPS), tương đương 13,49% vốn.

Với mức giá chốt phiên 26/8 là 27.050 đồng/cổ phiếu, Mỹ Anh và Xuân Thái mỗi người nắm giữ khối tài sản lên tới 5.140 tỷ đồng.

Không chỉ nắm trong tay gia tài lớn, 2 người con của ông Thụy còn gia nhập đường đua thương trường khá sớm. Hiện tại, bà Mỹ Anh đang là trợ lý tổng giám đốc thuộc văn phòng quản trị Sacombank. Bà từng điều hành ThaiSpace và làm Chủ tịch CLB Ninh Bình. Đây là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình bầu Thụy.

Còn ông Nguyễn Xuân Thái là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, thể thao.

Con gái và con trai bầu Thụy.

Ở VPBank, ông Ngô Chí Trung Johnny (sinh năm 2002) – con trai Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng - đang nắm 70 triệu cổ phiếu VPB, tương đương giá trị khoảng 1.872 tỷ đồng theo thị giá chốt phiên 26/8 (26.750 đồng/cổ phiếu).

Tuy nhiên, hiện tại, con trai chủ tịch VPBank chưa tham gia HĐQT hay ban điều hành ngân hàng.