Novaland định cho 2 công ty con vay 2.000 tỷ đồng: Nguồn tiền đến từ đâu?

Novaland dự định cho 2 công ty con vay hơn 2.000 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã đến hạn.

Ảnh minh họa: Novaland.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua kế hoạch cấp vốn cho 2 công ty con với tổng hạn mức hơn 2.050 tỷ đồng nhằm xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đã quá hạn.

Cụ thể, Novaland sẽ cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa 1.137 tỷ đồng.

Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất không vượt quá 14%/năm. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Toàn bộ nguồn vốn sẽ được các công ty con sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã đến hạn.

Nghị quyết HĐQT cho 2 công ty con vay của Novaland. Nguồn: Novaland.

Nguồn tiền mà Novaland dự kiến cho công ty con vay để thực hiện các nghĩa vụ tài chính dự kiến đến từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà Novaland đang triển khai.

Theo kế hoạch, Novaland dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu hoàn tất đợt phát hành, Novaland có thể huy động khoảng 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng.

Trong hơn 8.000 tỷ đồng này, khoảng 5.953 tỷ đồng là dùng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn tại công ty mẹ. Số còn lại dùng cho hai công ty con nói trên vay.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý III hoặc quý IV/2026, với thời gian cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, Novaland còn một kế hoạch huy động vốn khác là phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành sẽ được xác định không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt phương án.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này cũng sẽ ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con.

Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành và phục vụ các hoạt động đầu tư, góp vốn. Việc góp vốn vào công ty con nhằm bổ sung nguồn lực để thanh toán một phần các khoản phải trả, chi phí vận hành chung, tăng vốn lưu động và triển khai các dự án.

Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2026 của Novaland, tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay tài chính của công ty mẹ gần 31.200 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn. Trong đó vay từ kênh trái phiếu hơn 18.600 tỷ đồng.