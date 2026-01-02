Top 10 nghề của phụ nữ trong mắt đàn ông Nhật Bản và Trung Quốc

Y tá, dược sĩ và giáo viên là những nghề nghiệp phụ nữ được đàn ông Nhật và Trung Quốc ưu chuộng nhất, phản ánh tiêu chuẩn về ổn định và trí tuệ.

Trong xã hội hiện nay, do áp lực kinh tế ngày càng lớn, gia đình hai nguồn thu đã trở thành điều bình thường. Khi lựa chọn bạn đời, ngày càng nhiều đàn ông coi trọng nghề nghiệp của phụ nữ. Vậy đâu là những nghề nghiệp của bạn đời tương lai được đàn ông ưa chuộng nhất?

Top 10 nghề nghiệp phụ nữ mà đàn ông Nhật muốn cưới

Ở Nhật Bản, theo trang LASISA, bảng xếp hạng 10 nghề nghiệp của phái đẹp được giới mày râu mong muốn kết hôn nhất đã được công bố. Trong số nhiều nghề nghiệp hào nhoáng, ba vị trí dẫn đầu chủ yếu thuộc về các ngành gắn với chứng chỉ chuyên môn và lối sống ổn định.

Khảo sát cho thấy, trên thị trường mai mối – hôn nhân, y tá/điều dưỡng đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng nghề nghiệp của phụ nữ mà cánh đàn ông muốn cưới nhất, nhờ có mức thu nhập cao, tính chất công việc văn phòng và khả năng làm việc ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Điều gây bất ngờ là tiếp viên hàng không, nghề của chị em vốn được quý ông ưa thích nhất, lại xếp ở vị trí cuối cùng.

Thứ nhất: Y tá/điều dưỡng

Đây là nghề được cánh đàn ông yêu thích nhất, với các lý do như thu nhập cao, ít tăng ca, tính chất công việc trí thức, chuyên môn đáng tin cậy và có thể làm việc trên toàn quốc. Nam giới cho rằng y tá/điều dưỡng không chỉ có thể trò chuyện sâu sắc, mà còn mang lại cảm giác tin cậy trong quản lý sức khỏe, vừa là bạn đời đáng tin, vừa có thể hỗ trợ gia đình cả về kinh tế lẫn sức khỏe.

Thứ hai: Dược sĩ

Đại diện cho hình mẫu phụ nữ trí tuệ, có nền tảng khoa học.

Thứ ba: Nhân viên/chuyên gia chăm sóc trẻ em

Tượng trưng cho sự dịu dàng và tình mẫu tử, có thể phản ánh chân thực hình ảnh gia đình trong tương lai, nhận được sự ủng hộ áp đảo. Nhiều nam giới bình luận rằng: “Khung cảnh gia đình tràn đầy yêu thương thật quá đẹp” hay “Trong nhà có người chuyên nghiệp về chăm sóc trẻ khiến người ta rất yên tâm”.

Các vị trí còn lại: Chuyên gia dinh dưỡng /chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận; bác sĩ; nhân viên vệ sinh nha khoa; đầu bếp; giáo viên; phát thanh viên và cuối cùng là tiếp viên hàng không.

Bài báo trên LASISA nhận định rằng, những phụ nữ này hội tụ sự tử tế, kiên cường và năng lực kinh tế, trở thành hình mẫu bạn đời lý tưởng trong mắt nam giới thời kỳ Lệnh Hòa (Reiwa). Năng lực nổi bật mà họ thể hiện trong gia đình và xã hội cũng tượng trưng cho một mô hình hôn nhân mới của tương lai.

Tiếp viên hàng không hấp dẫn, đáng ngưỡng mộ nhưng không phải lựa chọn để đàn ông Nhật Bản và Trung Quốc cưới làm vợ. Ảnh: Chinatimes.



Top 10 nghề của phải đẹp được đàn ông Trung Quốc ưa thích

Trong khi đó, tại Trung Quốc, dưới đây là danh sách các nghề nghiệp phụ nữ được đàn ông nước này ưa thích nhất trong một cuộc khảo sát liên quan đến lĩnh vực hẹn hò/kết hôn, theo dữ liệu từ trang hẹn hò Trung Quốc Zhenai.com (xếp theo số lần nhận được lời mời hẹn hò từ nam giới – một tiêu chí thường được dùng để đánh giá mức “hấp dẫn” nghề nghiệp):

Thứ nhất, giáo viên – nghề của chị em được nam giới lựa chọn nhiều nhất.

Thứ hai, làm việc tự do (Freelancer ) – linh hoạt, làm chủ thời gian.

Thứ ba, nhân viên trong công ty công nghệ / Internet – ngành hot và thu nhập tốt.

Thứ tư, chủ doanh nghiệp/kinh doanh riêng – thể hiện tính độc lập tài chính.

Thứ năm, chuyên viên tài chính/ ngân hàng – nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao.

Thứ sáu, y tá/điều dưỡng – nghề chăm sóc sức khỏe được đánh giá cao.

Thứ bảy, nhân viên kinh doanh/marketing – nghề năng động trong môi trường văn phòng.

Thứ tám, bác sĩ – nghề chuyên môn cao, đáng tin cậy.

Thứ chín, công chức/viên chức nhà nước – nghề ổn định lâu dài.

Thứ mười, tiếp viên hàng không (Flight attendant) – mặc dù hấp dẫn về ngoại hình nhưng xếp cuối trong danh sách giới mày râu tìm kiếm bạn đời.

Lưu ý, bản xếp hạng này không nói “nghề nào tốt – xấu”, mà chỉ nói “nghề nào phù hợp với kỳ vọng hôn nhân truyền thống”.

Ý kiến phân tích cho rằng, tiếp viên hàng không xếp cuối danh sách vì: Lịch làm việc không ổn định, khó tham gia đời sống gia đình thường nhật, định kiến về môi trường nghề nghiệp, ít phù hợp với mô hình hôn nhân truyền thống, hào quang xã hội ≠ độ an tâm hôn nhân.

Tuy nhiên, đây là kết quả của cấu trúc xã hội & kỳ vọng giới, không phải đánh giá giá trị con người.

Theo Creaders