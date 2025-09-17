Tổng thống Putin nêu mục đích của cuộc tập trận Nga-Belarus

Nga và Belarus vừa kết thúc tập trận Zapad 2025 với 100.000 binh sĩ, hàng nghìn khí tài, 333 máy bay và 250 tàu chiến. Putin khẳng định cuộc diễn tập đã rút kinh nghiệm từ chiến sự Ukraine, trong khi NATO và Ba Lan coi đây là mối đe dọa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2025 giữa Nga và Belarus được thiết kế nhằm đánh trả các cuộc tấn công, dựa trên những bài học rút ra từ xung đột ở Ukraine. Cuộc diễn tập, kết thúc vào ngày 16/9, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục leo thang.

Ông Putin đã tới thăm sở chỉ huy ở Mulino, tây bắc nước Nga, nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.

“Mục tiêu của cuộc tập trận là diễn tập toàn bộ các yếu tố cần thiết để bảo vệ đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phòng thủ trước mọi hành động xâm lược”, ông Putin nói.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định kịch bản tập trận đã “lồng ghép những bài học rút ra từ chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Theo lời Tổng thống Nga, cuộc tập trận đã huy động 100.000 binh sĩ, 10.000 đơn vị khí tài quân sự, bao gồm 333 máy bay và khoảng 250 tàu hải quân.

Tuần trước, Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus, gọi cuộc tập trận này là “cực kỳ hiếu chiến”.

Hồi đầu tháng 9, Warsaw khởi động cuộc tập trận Iron Defender-25 của riêng mình, với sự tham gia của 30.000 binh sĩ. Lithuania, một quốc gia láng giềng khác của Belarus, cũng bắt đầu diễn tập phòng thủ quốc gia Thunder Strike vào tuần trước.

Moscow khẳng định sẽ không tấn công một quốc gia NATO trừ khi bị tấn công trước.

Đầu tháng này, Ba Lan cáo buộc Nga đã vi phạm không phận với ít nhất 19 máy bay không người lái, song Moscow phủ nhận. NATO sau đó đã điều thêm chiến đấu cơ để tuần tra bầu trời Ba Lan.

Theo RT