Wincommerce, Highlands Coffee nằm trong danh sách đối tác của Đồ hộp Hạ Long

Mới đây, Công an thành phố Hải Phòng khởi tố khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco – Mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Ngay sau khi thông tin vụ việc được công bố, người tiêu dùng dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tác đã sử dụng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long.

Siêu thị thu hồi sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên (chủ sở hữu Highlands Coffee) là hơn 3 tỷ đồng; CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (doanh nghiệp thuộc Tậo đoàn Masan) hơn 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khác là hơn 36 tỷ đồng. Song, các đối tác này không được thuyết minh chi tiết.

Theo thông tin từ website, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có mặt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện diện ở hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Hiện công ty sở hữu hơn 850 nhân viên và danh mục trên 200 sản phẩm. Các sản phẩm có thể kể đến sản phẩm từ thịt, sản phẩm đông lạnh, trái cây và nông sản, gia vị…

Trao đổi với VietTimes sáng 9/1, Central Retail Việt Nam – chủ chuỗi siêu thị Go! cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên từ các phương tiện truyền thông đại chúng, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đơn vị tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tương tự, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart - đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp đã yêu cầu Đồ hộp Hạ Long giải trình cụ thể về sự việc.

“Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng”, WinCommerce nhấn mạnh.

Đồ hộp Hạ Long nói gì?

Ngày 8/1, Đồ hộp Hạ Long đã công bố văn bản giải trình liên quan đến vụ việc. Công ty khẳng định 9 người bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

“Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh”, Đồ hộp Hạ Long phản hồi về vụ việc.

Công ty cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, Đồ hộp Hạ Long đã thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty cũng xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

“Công ty khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường”, Công ty Đồ hộp Hạ Long cho hay.

Đối với các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, công ty này cho biết tất cả đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Nhà máy vẫn duy trì các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.