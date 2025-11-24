Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng do bão lũ.

Ngày 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Tại hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm những nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Những ngày qua đã diễn ra trận mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Theo thống kê, 91 người tử vong, 11 người mất tích do mưa lũ. Bên cạnh đó, có 221 nhà bị sập đổ, 933 nhà bị hư hỏng và 200.992 nhà bị ngập…

Về nông nghiệp có 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại, hơn 3.339.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Về giao thông, còn 17 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc. Riêng về đường sắt còn lại 15 điểm đang khắc phục.

Tổng bí thư Tô Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: TTXVN.

Về điện, có 1.178.186 khách hàng mất điện, đã khôi phục điện cho 920.141 khách hàng. Hiện còn 62/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng).

Bộ Tài chính đồng thời đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn).

Theo ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại về kinh tế khoảng 13.078 tỷ đồng (trong đó, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).