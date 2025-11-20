Tổng bí thư: Đột phá nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và AI cho Cảnh sát biển Việt Nam

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Sáng 20/11, Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng).

Tại buổi làm việc, Tổng bí thư biểu dương, ghi nhận những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, Tổng bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối và phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng.

Tập trung xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng bí thư Tô Lâm với các đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư đề nghị, nắm chắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, để kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế. Ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột trên hướng biển.

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện. Trong đó, Tổng bí thư yêu cầu coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Tổng bí thư nhấn mạnh, chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển...

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Tổng bí thư quán triệt cần thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đấu tranh nhưng phải giữ vững cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc; phải kiên quyết, kiên trì; khôn khéo; kiềm chế; không khiêu khích; không mắc mưu khiêu khích; không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước.

Tổng bí thư yêu cầu đột phá nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và AI cho Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, phải thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng cũng căn dặn, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (hải quân, biên phòng, kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết.

Năm 2027, Việt Nam là Chủ tịch và đăng cai Năm APEC 2027 (địa điểm tổ chức tại đặc khu Phú Quốc), Tổng Bí thư yêu cầu, ngay từ bây giờ cần bám sát sự chỉ đạo của các ban, bộ, ngành liên quan, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đặc khu chủ động rà soát công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị APEC 2027.