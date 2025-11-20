Tổng bí thư: An Giang phải trở thành trung tâm ứng dụng khoa học – công nghệ của Tây Nam Bộ

Tổng bí thư đề nghị, tỉnh An Giang tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Chiều 20/11, Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư chỉ rõ về xây dựng đặc khu Phú Quốc và tổ chức bộ máy mới, Trung ương ghi nhận tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ sau khi Phú Quốc được xác lập mô hình đặc khu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng bí thư chỉ rõ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, thách thức để có giải pháp khắc phục, không chủ quan, đồng thời cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Để đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025-2030) đã đề ra, Tổng bí thư đề nghị, Tỉnh ủy An Giang thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm môi trường ổn định cho một địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN.

Tinh thần “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, An Giang phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

An Giang cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa”.

Theo Tổng bí thư, tỉnh An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đầu tăng trưởng ở mức hai con số; nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, nuôi kết hợp du lịch… Công nghiệp phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ, tăng trưởng xanh, hạn chế các ngành thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm.

Tổng bí thư đề nghị tỉnh tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

An Giang cũng cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Ngoài ra, tỉnh cần ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics.

Tổng bí thư đề nghị tỉnh tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, sinh học, dữ liệu lớn, năng lượng sạch… nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng Tây Nam Bộ.

Tỉnh cần nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, thúc đẩy trường học số, trường học thông minh; xây dựng xã hội học tập; chú trọng phát triển hệ thống y tế hiện đại…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm.

Để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC Phú Quốc 2027, Tổng bí thư yêu cầu tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái, góp phần vào thành công chung của APEC 2027.