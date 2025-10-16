Tổng bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Thái Nguyên

Tới thăm hỏi người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên, Tổng bí thư yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống của bà con.

Thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng

Chiều 16/10, Tổng bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm hỏi, động viên Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra; thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng tham gia phòng chống bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn gây lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử; mực nước sông Cầu dâng cao ở mức trên báo động 3... Mưa, lũ lớn đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường và một số địa phương khác bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, sạt lở đất gây mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân.

Trong đó, có 3.464 hộ phải di dời khẩn cấp; nhiều diện tích hoa màu bị ngập, vật nuôi bị chết, cuốn trôi và nhiều thiệt hại khác.

Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân phường Linh Sơn. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 3 bị thương. Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 200.000 nhà dân bị ảnh hưởng. Ngập, hư hỏng khoảng 13.598 ha cây trồng, thủy sản; hơn 1 triệu vật nuôi bị chết, nước cuốn trôi.

Có 6 trung tâm y tế, bệnh viện và 25 trạm y tế địa phương bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 123 tỷ đồng. Trong lĩnh vực giáo dục, 180 điểm trường bị ngập, hư hỏng, thiệt hại khoảng 180 tỷ đồng.

Ngành điện lực ghi nhận 150 cột điện trung thế, 479 cột điện hạ thế bị gãy, đổ; 61,5 km đường dây điện bị ảnh hưởng. Hạ tầng viễn thông cũng chịu tác động lớn với 119 trạm BTS và khoảng 30.000 thuê bao bị gián đoạn dịch vụ.

Đáng chú ý, nhiều tài sản sinh hoạt của người dân như ô tô, xe máy, tủ lạnh, ti vi, điều hòa… bị ngập nước, hư hỏng nặng. Hàng loạt cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa và trang thiết bị của doanh nghiệp, người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay sau khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do bão số 11. Các đơn vị, địa phương được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương khôi phục đời sống dân sinh, không để người dân thiếu đói, thiếu nước và nhu yếu phẩm.

Lực lượng quân đội, công an đã huy động hơn 35.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, tiếp tế, vệ sinh môi trường, vận chuyển hơn 80 tấn hàng cứu trợ đến từng hộ dân vùng ngập lụt, sạt lở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cũng huy động hàng nghìn hội viên, thanh niên hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đến nay, các khu công nghiệp hoạt động bình thường; giao thông cơ bản thông suốt, còn 4 điểm sạt lở taluy dương đang được xử lý. Hệ thống nước sạch, điện, viễn thông đã được khôi phục. Khoảng 1.000 khách hàng tại một số xã đang chờ lắp dựng lại cột điện, dự kiến hoàn thành trước ngày 18/10.

Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác khảo sát, nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Các trường học đã dọn dẹp xong, học sinh trở lại lớp từ ngày 13/10. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo an toàn, kịp thời.

Tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 291,8 tỷ đồng tiền mặt và 375 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 18,1 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Toàn bộ hàng hóa đã và đang được cấp phát đến các địa phương, chuyển trực tiếp tới tay người dân.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai.

Kêu gọi chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại

Sau khi khảo sát, nghe lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiên tai, bão lũ, Tổng bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, và thăm hỏi người dân trên địa bàn phường Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên bị ảnh hưởng của đợt thiên tai, bão lũ.

Tổng Bí thư mong nhân dân tiếp trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng với các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ.

Tổng bí thư cũng yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, chuyển nhanh từ trạng thái khắc phục hậu quả sang trạng thái khôi phục, ổn định nhằm sớm đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trở lại bình thường.

Khắc phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu. Tập trung khôi phục hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt để sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân; ưu tiên sửa chữa các tuyến đường phục vụ cứu trợ, vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay hỗ trợ. Kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại, góp phần giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại đây, Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã tặng quà cho đại diện 30 hộ dân trên địa bàn phường Linh Sơn và đại diện lực lượng Công an, Quân đội của tỉnh.