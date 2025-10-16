Tổng bí thư: Kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt là phép thử năng lực quản trị Hà Nội

Tổng bí thư Tô Lâm cho rằng những vấn đề như chung cư cũ, kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt là phép thử năng lực quản trị và tầm vóc của Hà Nội.

Làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Sáng 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội lần này là dịp để Hà Nội soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác Hồ.

Tổng bí thư cho biết qua kiểm điểm, đánh giá cho thấy các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII cơ bản đều đạt và vượt, có 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm 1-2 năm, trong đó có 14 kết quả nổi bật đã được khẳng định trong báo cáo chính trị và được chứng minh bằng những số liệu cụ thể.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Đồng tình với đánh giá của TP Hà Nội về 6 nhóm hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo chính trị, Tổng bí thư chỉ rõ phải thẳng thắn nhìn nhận còn không ít “điểm nghẽn” kéo dài cần được tập trung khắc phục.

Theo Tổng bí thư, để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong đó, tư tưởng định hướng thể chế; thể chế kiến tạo không gian; không gian mở đường cho kinh tế; kinh tế nuôi dưỡng con người; và con người lại sáng tạo, hoàn thiện tư tưởng. Do vậy, Tổng bí thư gợi ý thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu đầu tiên phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm.

Tổng bí thư nhấn mạnh đây là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công. Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì Nhân dân phục vụ.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nêu cao tinh thần tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền 2 cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, kèm theo trách nhiệm và kiểm soát; Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm-làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Tổng bí thư cũng yêu cầu, cần đặt “Văn hiến- Bản sắc- Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô.

Tổng bí thư nêu rõ mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hoá cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới. Phải phát triển các “mạch sáng tạo” liên kết toàn Thủ đô, bảo đảm dòng chảy năng lượng sáng tạo từ di sản, tri thức đến công nghệ, kết nối các trung tâm văn hóa, học thuật và đổi mới sáng tạo.

Những thách thức đô thị là phép thử năng lực quản trị Hà Nội

Tổng bí thư cũng yêu cầu Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt, và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, với khoảng trên dưới mười triệu dân, với vị trí trung tâm chính trị quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức đô thị tích luỹ từ lịch sử phát triển: Các khu chung cư cũ, kẹt xe kéo dài, ô nhiễm không khí dai dẳng, ngập lụt khi mưa lớn, và sự quá tải hạ tầng nội đô.

"Những thách thức ấy không chỉ là bài toán hạ tầng mà là phép thử năng lực quản trị ở tầm quốc gia, là phép thử đối với tầm vóc và bản lĩnh của Thủ đô", Tổng bí thư nói.

Để vượt qua, theo Tổng bí thư Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: Từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững, với tầm vóc của một Thủ đô hiện đại, vừa đủ sức giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, vừa mở ra tầm vóc phát triển mới; không chỉ duy trì trật tự mà còn tạo năng lực bứt phá.

"Chúng ta phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động để dẫn dắt tư duy, chuẩn mực và mô hình phát triển cho cả nước", Tổng bí thư quán triệt.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tổng bí thư cho rằng Hà Nội cần hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành một trung tâm động lực thực sự, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng xương sống, các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp.

Trọng tâm của mô hình này là tư duy “hạ tầng dẫn dắt quy hoạch” thay cho tư duy “quy hoạch để xây” - nghĩa là mọi chiến lược dân cư, công nghiệp, thương mại hay nhà ở phải được thiết kế xoay quanh năng lực hạ tầng thực tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, nước sạch, thoát nước, xử lý rác và hạ tầng số, coi toàn bộ là một cơ thể thống nhất.

Hạ tầng phải đi trước một bước, đồng bộ và thông minh: đường bộ cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, cảng sông, sân bay, mạng lưới điện-nước- thông tin phải liên kết theo tư duy “trục - vành đai - ga”.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực trung tâm thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia dựa trên kinh tế tri thức.

"Đây là yếu tố quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giai đoạn tới và là trục động lực then chốt để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới - từ thủ đô hành chính, chính trị trở thành trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư cho rằng Hà Nội phải trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài mới và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia. Thủ đô đang hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi nhất, cùng với TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều lợi thế nhất để đảm nhiệm vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của đất nước.