Tổng bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tổng bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Sáng 16/10, Tổng bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tham dự đại hội có đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, cá nhân, tập thể tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Tổng bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VGP.

Đại hội triệu tập 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Đại hội có chủ đề: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030 là sự kiện chính trị trọng đại. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Tổng bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan không gian triển lãm bên lề Đại hội. Ảnh: VGP.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị chiều 15/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn của Ủy viên Ban chấp hành để lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030 những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo...

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, phát huy tiềm năng, thế mạnh và thành quả của 40 năm đổi mới, cùng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm, góp phần tạo thế và lực mới, đưa Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VGP.

Theo chương trình làm việc, sáng 16/10, sau diễn văn khai mạc, Đại hội trình bày ba báo cáo: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Buổi chiều, Đại hội sẽ tổ chức bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và công bố kết quả bầu cử.