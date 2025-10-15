Tổng bí thư Tô Lâm: Thay thế ngay cán bộ không dám nghĩ, không dám làm

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá.

Kiến tạo hệ sinh thái, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Sáng 15/10, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Tô Lâm nêu rõ việc thực hiện nghị quyết 57 là nội dung rất quan trọng, lĩnh vực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển đất nước.

Theo Tổng bí thư, khoa học công nghệ là yêu cầu sống còn. Nếu quốc gia không có chiến lược này sẽ không tồn tại được, và các doanh nghiệp phải tự tìm đến khoa học công nghệ để tồn tại, phát triển.

Tổng bí thư chỉ rõ qua 9 tháng, đặc biệt trong quý 3 đã làm được rất nhiều việc, có sự chuyển đổi nhưng so với yêu cầu còn hạn chế.

Về các định hướng chiến lược, Tổng bí thư chỉ rõ phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. Đây phải là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Nhandan.

Theo Tổng bí thư, kỷ cương thể hiện ở việc chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy, né tránh; phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn. Nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân - đo - đong - đếm được, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức.

Lãnh đạo Đảng yêu cầu phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu; khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ”; thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để kết nối viện - trường với thị trường; thể chế về hợp tác công - tư để huy động nguồn lực xã hội; tháo gỡ. Đồng thời, phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng bí thư chỉ rõ phải kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông nguồn lực mạnh mẽ của xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chuyển từ "nhà nước làm" sang "nhà nước kiến tạo" nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thực hiện nguyên tắc những gì khu vực tư nhân làm được, không phải lĩnh vực nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích khu vực tư nhân làm. Chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình 3 Nhà (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp) mới đi vào thực chất.

Tổng bí thư đề nghị phải lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công "một cửa - một lần khai" trên nền dữ liệu liên thông.

Để hiện thực hóa các định hướng lớn đó, Tổng bí thư nhấn mạnh phải thống nhất một phương châm hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, như tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Ba trọng tâm - Ba công khai - Một thước đo”.

Trong đó, 3 trọng tâm gồm thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, có sản phẩm cụ thể; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai là công khai tiến độ; công khai trách nhiệm; công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, đồng hành.

Còn thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân.

Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng lưu ý tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả.

Các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bảo đảm hiệu quả, theo đúng lộ trình đã đề ra. Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nỗ lực phấn đấu 100% các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành các luật mới liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được ban hành và có hiệu lực trước ngày 31/3/2026.

Tổng bí thư chỉ rõ 5 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, địa phương, trong đó tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt người đứng đầu phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả.



Tổng bí thư quán triệt: "Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá". Ảnh: Nhandan.

Tổng bí thư đặc biệt nhấn mạnh: “Trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành".

"Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá. Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước", Tổng bí thư quán triệt.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư lưu ý nhiệm vụ phía trước đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi lãnh đạo các cấp, các ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực sự “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; khẩn trương triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; phải có kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo những công việc, mang lại lợi ích không chỉ riêng ngành mình.