Thái Nguyên mở chiến dịch tiêm phòng uốn ván miễn phí, bảo vệ người dân sau bão lũ

Trước nguy cơ bệnh uốn ván bùng phát sau mưa bão, hàng loạt cơ sở y tế tại Thái Nguyên đã tổ chức tiêm miễn phí huyết thanh và vắc xin SAT cho người dân trên địa bàn, nhằm tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn dịch bệnh.

Sau đợt mưa bão vừa qua, nhiều khu vực tại Thái Nguyên bị ngập úng, bùn đất ứ đọng, xác súc vật chết la liệt, tiềm ẩn nguy cơ cao gây nhiễm trùng và uốn ván khi người dân tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Để phòng ngừa bệnh uốn ván trong cộng đồng, ngành y tế Thái Nguyên đã kích hoạt chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp trên toàn tỉnh. Từ bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh đến các trạm y tế phường, hàng nghìn liều huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT) và vắc xin uốn ván đã được huy động, phục vụ miễn phí cho người dân, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Các bác sĩ cũng tư vấn và xử trí vết thương cho người dân.

Hàng loạt cơ sở y tế cùng vào cuộc

Ngay sau khi nước rút, BV Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tiêm huyết thanh và vắc xin uốn ván miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Ngay từ sáng sớm, phòng tiêm chủng của Bệnh viện đã đón hàng trăm lượt người đến tiêm.

Công tác tổ chức được triển khai khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Người dân được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sau tiêm và theo dõi phản ứng chu đáo. BV cho biết chương trình sẽ kéo dài đến khi sử dụng hết 10.000 liều được phân bổ, với thời gian làm việc từ 7h00–11h30 và 13h30–17h00 hàng ngày.

Việc dọn dẹp hậu quả sau bão lũ dễ khiến người dân bị nhiễm trùng uốn ván.

Các chuyên gia khuyến cáo, người có vết thương hở, trầy xước hoặc tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn sau lũ cần tiêm huyết thanh SAT và vắc xin uốn ván càng sớm càng tốt.

“Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính có thể gây tử vong nhanh chóng. Phòng bệnh bằng tiêm chủng là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất,” đại diện BV Trung ương Thái Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 11/10, Bệnh viện A Thái Nguyên cũng chủ động triển khai tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân, lực lượng xung kích và tình nguyện viên tham gia khắc phục hậu quả bão lũ và đã có hơn 200 người dân đã được tư vấn và tiêm phòng tại đây.

Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng đang có sẵn 1.000 liều huyết thanh phòng uốn ván để tiêm miễn phí cho người dân bị thương tích trong và sau lũ. Thời gian hoạt động cả thứ bảy, chủ nhật, đến 21h tối. Các ca có vết thương bẩn, trầy xước da, bị vật sắc nhọn đâm hoặc cắn được khuyến cáo đến tiêm càng sớm càng tốt.

Bệnh viện C Thái Nguyên, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cũng nhanh chóng triển khai chương trình tiêm miễn phí huyết thanh SAT và vắc xin phòng uốn ván cho người dân và các đơn vị tham gia khắc phục thiên tai.

BV Trung ương Thái Nguyên tiêm phòng miễn phí 10.000 liều uốn ván cho người dân.

Không chỉ tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cũng nhanh chóng mở rộng mạng lưới tiêm chủng miễn phí đến tận các phường.

Từ chiều 12/10, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên còn triển khai 3 điểm tiêm mới tại Trạm Y tế phường Trưng Vương, Phan Đình Phùng và Gia Sàng.

“Sau mưa lũ, tỷ lệ người bị thương do dọn dẹp cây đổ, rác và vật sắc nhọn tăng cao. Việc mở thêm các điểm tiêm giúp người dân được xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm trùng uốn ván,” đại diện Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên cho biết.

BV Trường Đại học Y dược Thái Nguyên tiêm phòng uốn ván miễn phí cho dân.

Cảnh báo: Đừng chủ quan với uốn ván

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn này sống lâu trong đất, bùn, phân động vật và dễ xâm nhập qua vết thương hở. Trong điều kiện thiếu oxy, vi khuẩn sinh độc tố thần kinh gây co cứng cơ, co giật dữ dội, thậm chí tử vong. Đáng lưu ý, uốn ván là bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, nhất là ở những người chưa tiêm chủng hoặc tiêm không đầy đủ.

Sau mưa lũ, nguy cơ nhiễm uốn ván tăng mạnh do người dân tiếp xúc với môi trường bẩn khi dọn dẹp, dễ bị trầy xước, dẫm phải vật nhọn hoặc kim loại gỉ. Bệnh không có miễn dịch tự nhiên và không thể điều trị dứt điểm nếu đã phát bệnh, do đó tiêm vắc xin và huyết thanh SAT là biện pháp duy nhất bảo vệ sức khỏe.

Chiến dịch tiêm phòng uốn ván miễn phí trên toàn tỉnh Thái Nguyên đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành y tế địa phương trong bảo vệ cộng đồng sau thiên tai.

Mỗi mũi tiêm là một tấm lá chắn giúp ngăn chặn nguy cơ tử vong, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và bảo vệ những người dân đang ngày đêm khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là hành động thiết thực, nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào y tế dự phòng và vào những người thầy thuốc luôn sẵn sàng vì sức khỏe nhân dân.