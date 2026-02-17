Hơn 200 du khách Thái Lan xông đất Đà Nẵng

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Đà Nẵng đón hơn 200 du khách quốc tế đến Đà Nẵng xông đất ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Lễ đón trong khuôn khổ sự kiện khai Xuân du lịch Bính Ngọ 2026, lan toả thông điệp "Chạm về Nguyên bản", đồng thời tôn vinh nét đẹp Tết cổ truyền và khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng bứt phá trong năm mới của du lịch Đà Nẵng.

Tại ga đến quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay FD634 từ Băng Cốc (Thái Lan) đưa hơn 200 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới.

Lễ đón có sự tham dự của lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Tại lễ đón, đại diện Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm dịch vụ cho 5 hành khách may mắn trên chuyến bay. Toàn bộ hành khách cũng được tham gia hái lộc đầu Xuân, nhận những phần quà mang đậm hương sắc Tết Việt như: nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch.

Lễ đón du khách quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng trong Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Song song với hoạt động đón du khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng còn tổ chức chào đón du khách tại vị trí đặt linh vật Kim Mã 4.0 (Công viên bờ Tây cầu Rồng) nhân ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết việc tổ chức đồng thời các hoạt động chào đón du khách tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, phục vụ và nâng cao trải nghiệm điểm đến.

Năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc.

“Với định hướng Chạm về Nguyên bản, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm xúc”, ông Tán Văn Vương chia sẻ.