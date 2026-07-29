Bộ Khoa học và Công nghệ kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại 3 đơn vị

Ngày 29/7, Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo 3 đơn vị gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ KH&CN kiện toàn lãnh đạo tại 3 đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Bộ KH&CN được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà và bà Lê Yên Dung được trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh và ông Nguyễn Đức Thông được trao quyết định bổ nhiệm lại giữ chức Phó giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) Việt Nam.

Tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ, các cán bộ đều khẳng định quyết tâm học hỏi, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Việc được bổ nhiệm mới hay bổ nhiệm lại đều đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải không ngừng nỗ lực, khẳng định năng lực, bản lĩnh và kết quả công tác", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.

Đối với 2 Phó giám đốc Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam được bổ nhiệm lại, Thứ trưởng cho rằng giai đoạn tới đặt ra yêu cầu rất lớn khi chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn mới đã được Chính phủ phê duyệt. Đảng và Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, đặc biệt mở rộng vùng phủ sóng tại các vùng lõm, vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ số.

Lãnh đạo Quỹ cần chủ động tham mưu các giải pháp đổi mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình và mong muốn tập thể lãnh đạo Quỹ tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý nhằm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2030.