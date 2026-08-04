Rút ngắn hành trình 35 phút xuống còn 9 phút: Taxi bay điện tiến gần giấc mơ di chuyển trong đô thị

Archer thử nghiệm taxi bay điện Midnight trên tuyến thực tế tại California, hoàn tất mỗi chặng trong khoảng 9 phút thay vì hơn 35 phút bằng ô tô.

Công ty Archer Aviation vừa hoàn tất chuyến bay khứ hồi có người lái giữa sân bay Salinas Municipal và sân bay Monterey Regional tại bang California, Mỹ, bổ sung thêm một màn thử nghiệm trong điều kiện thực tế khi hãng đang chuẩn bị đưa dịch vụ taxi bay thương mại vào hoạt động vào cuối năm nay.

Chuyến bay diễn ra ngày 30/7, sử dụng mẫu máy bay hoàn toàn chạy bằng điện có tên Midnight của Archer và được thực hiện với sự phối hợp của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong bối cảnh công ty tiếp tục triển khai chương trình Tích hợp thí điểm eVTOL (eIPP) của Nhà Trắng.

Hai sân bay ở California được lựa chọn cho chuyến bay cũng phần nào phản ánh loại hình tuyến đường ngắn giữa các thành phố mà taxi bay điện có thể phục vụ trong tương lai. Archer thực hiện cả chiều đi lẫn chiều về trong cùng một ngày, tạo thêm cơ hội để các cơ quan quản lý và đại diện doanh nghiệp đánh giá hoạt động của máy bay trong một kịch bản vận tải thực tế, thay vì chỉ tiến hành các bài kiểm tra kỹ thuật thông thường.

Rút cực ngắn thời gian di chuyển

Mỗi chặng bay kéo dài khoảng 9 phút. Trong khi đó, cùng hành trình nếu di chuyển bằng ô tô có thể mất hơn 35 phút, tùy thuộc tình trạng giao thông.

Sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của máy bay điện trên những tuyến đường khu vực có cự ly tương đối ngắn.

Khác với nhiều cuộc thử nghiệm trước đây chủ yếu tập trung chứng minh khả năng vận hành của máy bay, chuyến bay lần này hướng đến một nhiệm vụ vận tải thực tế. Archer lựa chọn tuyến kết nối giữa hai thành phố, tương đối sát với mô hình dịch vụ mà hãng muốn triển khai khi các hoạt động thương mại được đưa vào chương trình eIPP.

Midnight được thiết kế cho các hành trình ngắn, kết nối những thành phố và trung tâm đô thị nằm gần nhau. Máy bay hướng tới những chuyến đi vốn thường mất khoảng 60-90 phút nếu di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên ùn tắc.

“Chuyến bay khứ hồi này chính xác là kiểu tuyến đường mà chúng tôi dự định khai thác bằng Midnight trong khuôn khổ eIPP và tại Los Angeles trong thời gian diễn ra Olympic”, Adam Goldstein, nhà sáng lập kiêm CEO Archer, cho biết.

Ông nói thêm rằng công ty sẽ sử dụng những kinh nghiệm thu được từ chuyến bay tại California để chuẩn bị cho các hoạt động tương tự tại Texas, Florida và New York.

Mở rộng nền tảng cho hoạt động thương mại

Các chuyến bay thử nghiệm chỉ là một phần trong quá trình Archer chuẩn bị đưa taxi bay vào khai thác thương mại.

Công ty hiện phối hợp với FAA cùng các cơ quan liên bang, bang và chính quyền địa phương nhằm xây dựng quy trình vận hành, xác định yêu cầu về cơ sở hạ tầng và chuẩn bị năng lực phục vụ tại từng địa phương trước khi hành khách thực sự được đưa lên máy bay.

Công việc này bao gồm xác định cách máy bay eVTOL có thể hoạt động trong cùng không phận với các phương tiện hàng không hiện hữu, chuẩn bị các hạ tầng hỗ trợ cũng như phối hợp với chính quyền địa phương.

Những bước chuẩn bị này được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng khi taxi bay điện tiến gần hơn tới giai đoạn khai thác thường xuyên tại Mỹ.

California cũng tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược dài hạn của Archer. Công ty sẽ trở thành Nhà cung cấp Taxi bay chính thức của Olympic LA28, với kế hoạch sử dụng Midnight để vận chuyển hành khách giữa các địa điểm quan trọng tại Los Angeles.

Điều này có thể biến Olympic 2028 thành một trong những màn trình diễn quy mô lớn đầu tiên cho mô hình vận tải hành khách bằng máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng trong môi trường đô thị.

Ngành hàng không tiến gần hơn tới khai thác thực tế

Archer đang mở rộng quá trình chuẩn bị ra ngoài California thông qua các chương trình hợp tác tại Texas, Florida và New York. Đây đều là những bang tham gia sáng kiến eIPP của Nhà Trắng.

Chương trình này được thiết kế nhằm giúp các cơ quan chính phủ và các nhà phát triển máy bay xây dựng khuôn khổ vận hành cần thiết trước khi dịch vụ eVTOL thương mại được triển khai ở quy mô lớn hơn.

Chuyến bay khứ hồi Monterey vì thế phản ánh một xu hướng rộng hơn trong lĩnh vực Advanced Air Mobility (AAM) – hàng không tiên tiến.

Các nhà sản xuất ngày càng chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần chứng minh rằng máy bay điện có thể cất cánh và bay, sang tìm cách tích hợp chúng vào mạng lưới giao thông hàng ngày.

Với Archer, chuyến bay mới nhất là thêm một lần thử nghiệm một kịch bản vận tải có tính thực tiễn cao – mô hình có thể trở thành một phần trong những tuyến thương mại đầu tiên của hãng sau khi các thủ tục phê duyệt về mặt pháp lý được hoàn tất.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, Midnight sẽ không chỉ là một mẫu máy bay thử nghiệm mà có thể trở thành phương tiện mở đầu cho một mô hình giao thông mới tại các đô thị Mỹ: hành khách di chuyển giữa những thành phố lân cận bằng máy bay điện, tránh phần lớn thời gian mắc kẹt trên đường bộ.

Theo IE, FAA