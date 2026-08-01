Cây sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi được đấu giá hơn 700 triệu đồng

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026. Ảnh Xuân Mai.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức với quy mô quốc gia và định hướng quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị của Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao.

Kéo dài đến ngày 3/8, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 gồm loạt hoạt động đa dạng với khởi đầu là Lễ cúng Thần Sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, tái hiện nghi lễ truyền thống của đồng bào Xê Đăng. Tiếp theo là chương trình kết nối giao thương quốc tế, tiệc chào mừng với khoảng 250 đại biểu và Lễ khai mạc được dàn dựng nghệ thuật tổng hợp kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Không gian Sâm Ngọc Linh và Dược liệu tại Công viên APEC quy tụ 80 gian hàng giới thiệu sản phẩm sâm, dược liệu, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghệ chế biến. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như Hội thảo khoa học quốc tế “Sâm Ngọc Linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”, Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh với phiên đấu giá, không gian ẩm thực “Hương vị đại ngàn”, chương trình “Một triệu ly trà sâm” và Giải Golf Sâm Ngọc Linh…

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan gian hàng trưng bày Sâm Ngọc Linh. Ảnh Xuân Mai.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thông qua chuỗi hoạt động này, TP Đà Nẵng kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu theo hướng hiện đại và bền vững; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chế biến sâu đến thương mại hóa và phát triển thị trường quốc tế.

Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh toàn cầu, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu thế giới.

Trong khuôn khổ lễ hội, chiều cùng ngày, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá cây sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi, nặng 900 gram, được trồng bởi một doanh nghiệp tại vùng núi Ngọc Linh, TP Đà Nẵng với mức giá 725 triệu đồng.