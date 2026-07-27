Đà Nẵng lý giải việc chưa xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác tạm thời

Sau nhiều tháng kể từ thời hạn yêu cầu xử lý dứt điểm, tình trạng rác tồn lưu tại một số bãi tập kết tạm thời vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ ra những nguyên nhân khiến "bài toán" này chưa thể giải quyết triệt để.

Đà Nẵng chỉ rõ nguyên nhân chưa thể xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác tạm thời

Hồi tháng 3/2026, sau khi VietTimes có loạt bài đăng tải về tình trạng quá tải và ô nhiễm tại các bãi tập trung rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Duy Xuyên và phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các điểm tập kết tạm rác thải sinh hoạt phải hoàn thành việc vận chuyển rác dứt điểm, không để phát sinh các hệ lụy về môi trường trước ngày 20/4.

Tuy nhiên sau hơn 3 tháng, tình trạng ô nhiễm, bốc mùi tại các bãi tập kết rác tạm thời trên địa bàn vẫn ảnh hưởng đến người dân.

Bà Thúy, sống gần bãi trung chuyển rác Cẩm Hà (phường Hội An Tây), cho biết khi có phản ánh trên báo chí, rác được chuyển đi, song mùi hôi vẫn tái diễn mỗi khi gió đổi hướng.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết địa phương đã cơ bản xử lý việc thu gom rác phát sinh trong khu dân cư. Tuy nhiên, bãi trung chuyển Cẩm Hà vẫn là vấn đề rất khó giải quyết do số lượng rác quá lớn, không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai.

Theo ông Dũng, việc trung chuyển, dời số lượng rác này đi còn phụ thuộc về năng lực xử lý ở các khu xử lý và đơn vị trung chuyển nên không tránh được những tác động môi trường đến người dân.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng 2.200 - 2.400 tấn thải sinh hoạt. Trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố đã được phân quyền cho UBND các xã, phường trên địa bàn TP kể từ ngày 1/7/2025. Số lượng rác này hiện được thu gom, xử lý rác tại 5 khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn với các phương thức chính là chôn lấp hợp vệ sinh.

Khu vực chôn lấp Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn luôn quá tải. Ảnh XM.

Tuy nhiên, do công tác vệ sinh môi trường, thu gom, chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) chưa đảm bảo chất lượng, còn nhiều hạn chế, bất cập khiến tình trạng tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng mỹ quan đô thị, môi trường du lịch của thành phố.

“Nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng nêu trên là do các đơn vị triển khai thực hiện chưa thật sự quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số bộ phận nhân dân chưa tốt.

Ngoài ra, biến động của giá nhiên liệu, nhân công trên thị trường cũng là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng thừa nhận.

Đà Nẵng làm gì để xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác gây ô nhiễm

Để khắc phục những tồn tại, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải nhựa.

Thành phố cũng đã ban hành Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định rõ quy trình thực hiện từng công đoạn, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, ban hành Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng , trong đó có quy định cụ thể quy trình từng công đoạn thực hiện để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý, duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, trong đó xác định rõ phạm vi, trách nhiệm và yêu cầu UBND cấp xã, cùng các sở ngành tăng cường trách nhiệm quản lý trên địa bàn.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật mới trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở lập dự toán, đặt hàng và đấu thầu dịch vụ theo quy định.

Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam sớm tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ảnh ĐT.

Về lâu dài, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ 5 dự án xử lý chất thải rắn nhằm giải quyết căn cơ tình trạng quá tải.

Trong đó, Nhà máy đốt rác phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý I/2027; dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 1/2027; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP Hội An công suất 120 tấn/ngày dự kiến chạy thử trong tháng 8/2026. Thành phố cũng đang hoàn thiện các thủ tục để Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam sớm đi vào vận hành chính thức, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và phát điện phía Nam thành phố.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết về phía địa phương, phường đã chủ trì làm việc với các cơ quan có liên quan và đơn vị vận chuyển về các phương án xử lý.

"Về lâu dài cần xử lý triệt để đối với bãi trung chuyển này. Tuy nhiên, đến nay về phía thành phố vẫn chưa có giải pháp căn cơ", ông Dũng chia sẻ.