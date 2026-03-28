Ngoại trưởng Mỹ: Chiến tranh với Iran sẽ kéo dài "vài tuần chứ không phải vài tháng"

Mỹ dự kiến hoàn tất chiến dịch quân sự tại Iran chỉ trong vài tuần mà không cần triển khai bộ binh quy mô lớn.

Mỹ dự kiến các hoạt động quân sự chống Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, không phải vài tháng, và Washington có thể đạt được toàn bộ mục tiêu mà không cần triển khai lực lượng bộ binh, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hôm 27/3.

Trong khi đó, một cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ không quân ở Arab Saudi đã khiến 2 binh sĩ Mỹ bị thương nặng và thêm 10 người khác bị thương, theo một quan chức Mỹ nói với Reuters, khi các đợt tấn công bằng drone và tên lửa tiếp tục lan rộng khắp khu vực vùng Vịnh.

Ông Rubio phát biểu với báo chí sau cuộc họp với các ngoại trưởng G7 tại Pháp rằng Washington “đang đúng tiến độ hoặc thậm chí vượt kế hoạch” và kỳ vọng chiến dịch sẽ kết thúc “trong vài tuần, không phải vài tháng”.

Dù khẳng định Mỹ có thể đạt mục tiêu mà không cần lực lượng bộ binh, ông thừa nhận Washington vẫn đang triển khai một số binh sĩ tới khu vực “để mang lại cho Tổng thống nhiều lựa chọn và khả năng điều chỉnh tình huống nếu cần”.

Ông Rubio cũng thảo luận với các ngoại trưởng G7 về khả năng Iran có thể áp phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Ông cho rằng các nước châu Âu và châu Á – những bên hưởng lợi từ tuyến vận tải này – cần đóng góp vào việc đảm bảo tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không phụ thuộc quá nhiều vào tuyến đường này.

Thủy quân lục chiến Mỹ đang trên đường tới Trung Đông

Washington đã điều hai nhóm gồm hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tới khu vực, trong đó nhóm đầu tiên dự kiến đến vào cuối tháng 3 trên một tàu đổ bộ cỡ lớn. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự kiến triển khai thêm hàng nghìn lính dù tinh nhuệ.

Các động thái này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến – do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 bằng các cuộc không kích khiến lãnh đạo tối cao Iran cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng – có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ kéo dài.

Phản ứng của Iran, bao gồm tấn công các mục tiêu Mỹ, Israel và cả mục tiêu dân sự tại các quốc gia vùng Vịnh, cũng như các tuyến hàng hải, đã làm gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế.

Tổng thống Donald Trump dường như muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến không được lòng dân này, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực đàm phán ngoại giao, dù Tehran nhiều lần khẳng định chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra. Ông Trump cũng gia hạn thêm 10 ngày để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng dân sự.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng có thể gặp Iran trong vòng một tuần và đang chờ phản hồi về đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó có các “lằn ranh đỏ” như Iran không được làm giàu uranium và phải từ bỏ khoảng 10.000 kg uranium đã làm giàu.

Không kích, tên lửa tiếp tục dội xuống Trung Đông

Truyền thông Iran đưa tin các cuộc tấn công mới nhằm vào lò phản ứng nước nặng đã ngừng hoạt động và một nhà máy sản xuất uranium, nhưng không có rò rỉ phóng xạ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận không phát hiện mức phóng xạ tăng lên bên ngoài.

Cũng có báo cáo về một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhưng không gây thương vong lớn.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ–Israel vào khu dân cư ở thành phố Zanjan, tây bắc Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cáo buộc Israel, phối hợp với Mỹ, đã tấn công hai nhà máy thép và một nhà máy điện, đồng thời cảnh báo Iran sẽ “trả giá đắt” cho các hành động này.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran chưa quyết định có phản hồi đề xuất của Mỹ hay không, khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong lúc Washington kêu gọi đàm phán – điều mà Iran gọi là “không thể chấp nhận”.

Thương vong tăng, nguy cơ chiến tranh lan rộng

Cuộc chiến đã lan rộng khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra cú sốc năng lượng lớn nhất lịch sử, đẩy giá dầu, khí đốt và phân bón tăng vọt, làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu.

Tại Iran, hơn 1.900 người đã thiệt mạng và ít nhất 20.000 người bị thương, theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah vào Israel cũng khiến Israel phản công mạnh, khiến khoảng 1/5 dân số Lebanon phải di dời.

Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa vào nước này, khiến một người đàn ông 60 tuổi thiệt mạng tại khu vực Tel Aviv.

Ngoài ra, 12 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran vào căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi, nâng tổng số binh sĩ Mỹ bị thương lên hơn 300 kể từ khi xung đột bắt đầu. Ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Lực lượng Houthi tại Yemen – đồng minh của Iran – tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự nếu có thêm quốc gia tham gia cùng Mỹ và Israel hoặc nếu Biển Đỏ được sử dụng để tấn công Iran.

Theo Reuters