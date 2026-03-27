Nga nói thẳng lý do đứng về phía Iran trong chiến sự ở Trung Đông

Moscow cho biết trọng tâm chính của nước này là bảo vệ luật pháp quốc tế trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Nga.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định sự ủng hộ của Nga dành cho Iran trong cuộc chiến Mỹ – Israel chống Tehran chủ yếu xuất phát từ cam kết với luật pháp quốc tế và mong muốn ổn định khu vực Trung Đông.

Ông Lavrov đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với France Télévisions, khi được hỏi vì sao Moscow đứng về phía Iran sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Cộng hòa Hồi giáo hồi cuối tháng 2, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.

“Trọng tâm chính của chúng tôi là duy trì luật pháp quốc tế, không phải đơn thuần là bảo vệ Iran – quốc gia không chỉ là đồng minh mà còn là đối tác chiến lược của chúng tôi”, ông nói. “Tôi không nghĩ người Pháp – những người từ lâu tuyên bố tôn trọng luật pháp quốc tế – lại không nhìn thấy những gì đang diễn ra”.

Theo ông Lavrov, Nga không thể đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông “không cần luật pháp quốc tế và hành động theo đạo đức và suy nghĩ của riêng mình”. Ông cho rằng mọi cuộc can thiệp quân sự của Mỹ trong 20 năm qua – tại Iraq, Syria và Libya – đều khiến tình hình xấu đi, và “điều tương tự hiện đang xảy ra với Iran”.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc Mỹ thiếu thiện chí ngoại giao, nhấn mạnh Washington đã hai lần liên tiếp phát động tấn công “đúng vào thời điểm đàm phán với Tehran đang ở cao trào”.

Ông Lavrov cho rằng việc các quan chức Mỹ “khoe khoang với sự tự hào về việc sát hại lãnh tụ tối cao Iran một cách lạnh lùng” là hành vi mang tính hoài nghi và lạnh lùng.

Đề cập tới quan điểm của một số quốc gia Arab cho rằng họ đang chứng kiến hai cuộc chiến – giữa các cuộc tấn công của Mỹ – Israel và các đòn đáp trả của Iran – ông Lavrov bác bỏ cách nhìn này. “Tôi khó chấp nhận logic đó, bởi nguyên nhân gốc rễ – chính là sự tấn công của Mỹ và Israel – mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề”, ông nói.

Khi được hỏi về các thông tin cho rằng Nga đang cung cấp tình báo cho Iran, ông Lavrov cho rằng truyền thông đã “thổi phồng” vấn đề.

“Chúng tôi có cung cấp một số loại trang thiết bị quân sự cho Iran, nhưng không thể chấp nhận cáo buộc rằng chúng tôi cung cấp thông tin tình báo”, ông nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng vị trí các căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh – những nơi đã bị Iran tấn công – đều là thông tin công khai.

Theo RT