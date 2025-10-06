Tin nóng công nghệ 6/10: Loại pin mới giúp xe điện đi xa hơn 50%, chó robot khám phá hầm dung nham

Trung Quốc phát triển chó robot khám phá hầm dung nham dưới Mặt Trăng, 24M Technologies công bố công nghệ pin mới giúp xe điện đi xa hơn 50%... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Startup tại Thụy Sĩ đề xuất kết hợp pin và hydrogen để ổn định lưới điện Châu Âu

Một trụ điện của công ty Plan-B. Ảnh: Interesting Engineering.

Một công ty khởi nghiệp công nghệ xanh của Thụy Sĩ, Plan-B Net Zero, vừa đề xuất một giải pháp kép để ổn định lưới điện Châu Âu bằng cách tích hợp hệ thống lưu trữ pin và hydrogen.

Mô hình này được thiết kế để phù hợp với lưới điện của Đức, Áo và Thụy Sĩ. Theo đó, Pin Lưu trữ Năng lượng (BESS) sẽ xử lý các dao động nhanh, ngắn hạn trong vòng mili giây. Trong khi đó, hydrogen xanh được sản xuất từ năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò là kho dự trữ, cung cấp nguồn điện dự phòng dài hạn thông qua pin nhiên liệu và tua-bin.

Công ty cho biết, việc kết hợp Pin và Hydrogen, được điều khiển bởi AI. Sự kết hợp này tạo ra các trung tâm năng lượng khu vực, nhằm xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt, ổn định và không phát thải carbon trong tương lai.

2. Pin "không cell" đột phá giúp xe điện đi xa hơn 50%

Công nghệ ETOP sẽ loại bỏ các vỏ bọc cell pin để tăng khả năng lưu trữ năng lượng. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty 24M Technologies của Mỹ vừa công bố công nghệ pin mới, hứa hẹn giúp xe điện (EV) đi được xa hơn tới 50% chỉ sau một lần sạc, mà không cần tăng kích thước bộ pin.

Công nghệ ETOP loại bỏ các vỏ bọc cell pin và mô-đun riêng lẻ, những bộ phận không lưu trữ năng lượng. Nhờ đó, vật liệu lưu trữ năng lượng chiếm tới 80% tổng khối lượng gói pin, tăng đáng kể so với mức 30-60% truyền thống.

CEO Naoki Ota cho biết công nghệ này giúp các nhà sản xuất Mỹ vượt qua các đối thủ châu Á bằng cách sản xuất pin mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí trong nước. Thiết kế mới này được kỳ vọng sẽ ứng dụng cho EV, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) và hệ thống lưu trữ năng lượng.

3. Trung Quốc phát triển chó robot khám phá hầm dung nham dưới Mặt Trăng

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh đã phát triển một cặp chó robot tiên tiến để khám phá các ống dung nham (lava tubes) dưới lòng Mặt Trăng. Những đường hầm ngầm này được coi là nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ Mặt Trăng, vì chúng có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt.

Hai robot, mang tên "Tê Tê" và "Kỳ Nhông", đã được thử nghiệm trong một hang động đá bazan ở tỉnh Hắc Long Giang, có đặc điểm địa chất tương tự như bề mặt Mặt Trăng. Các robot này được trang bị khả năng tự hành, tránh vật cản và lập bản đồ 3D.

Robot Tê Tê có cánh tay robot linh hoạt, trong khi robot Kỳ Nhông sử dụng bánh xe mềm có thể biến dạng để di chuyển qua địa hình gồ ghề. Việc thử nghiệm này nhấn mạnh tham vọng của Trung Quốc nhằm thiết lập một căn cứ có người lái trong các hang động Mặt Trăng.

4. Trung Quốc lần đầu lặn có người lái dưới Bắc Cực, thu thập 183 mẫu vật biển sâu

Trung Quốc lần đầu lặn có người lái dưới Bắc Cực. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc vừa kết thúc cuộc thám hiểm khoa học lớn nhất tại Bắc Băng Dương lần thứ 15, nổi bật với lần lặn sâu có người lái đầu tiên của nước này dưới lớp băng Bắc Cực.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới có sự phối hợp giữa tàu lặn có người lái và tàu không người lái trong khu vực cực. Tàu lặn Jiaolong đã được nâng cấp, thực hiện hơn mười lần lặn và thu thập tổng cộng 183 mẫu vật sinh học quý giá, bao gồm tôm, nhện biển và hải quỳ, cùng với các mẫu địa chất và nước biển.

Nhiệm vụ quy mô lớn này nhằm thu thập dữ liệu quan trọng về đa dạng sinh học, hải dương học và điều kiện băng biển, nhằm cải thiện sự hiểu biết của nhân loại về môi trường Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng.

5. OpenAI hạn chế nhân vật anime trong Sora để tôn trọng bản quyền

Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman tuyên bố công ty sẽ thay đổi chính sách liên quan đến việc sử dụng anime và các nội dung Nhật Bản khác. Ảnh: Nikkei Asia

OpenAI, công ty phát triển dịch vụ tạo video bằng AI Sora, sẽ hạn chế sử dụng phim hoạt hình Nhật Bản và các nội dung có bản quyền khác. Biện pháp này được áp dụng sau khi một làn sóng video mô phỏng các nhân vật anime nổi tiếng như Goku và Pikachu lan truyền chóng mặt.

CEO Sam Altman cho biết công ty đã nhận được nhiều ý kiến từ những người nắm giữ bản quyền. Theo đó, OpenAI sẽ giới thiệu một hệ thống cho phép chủ sở hữu bản quyền đặt ra các điều kiện cụ thể để nhân vật của họ xuất hiện trong video do AI tạo ra.

Ngoài ra, OpenAI cũng có kế hoạch chia sẻ một phần doanh thu từ Sora với các chủ sở hữu bản quyền cho phép sử dụng tài sản trí tuệ của họ. Động thái này nhằm giải quyết các lo ngại về bản quyền và củng cố cam kết với "sức sáng tạo đáng kể từ Nhật Bản".

Theo Nikkei Asia, Interesting Engineering