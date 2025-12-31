Chữ ký số trở thành hạ tầng thiết yếu của niềm tin số quốc gia

Theo CA-Index 2025, chữ ký số đã trở thành hạ tầng thiết yếu của niềm tin số, hiện diện sâu rộng trong dịch vụ công, kinh tế số và các giao dịch điện tử hằng ngày của người dân, doanh nghiệp.

Chữ ký số trở thành hạ tầng số thiết yếu

Ngày 30/12, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC, trực thuộcBộ Khoa học và Công nghệ) công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

Kết quả khảo sát cho thấy chữ ký số đã trở thành hạ tầng thiết yếu của niềm tin số, hiện diện sâu rộng trong dịch vụ công, kinh tế số và các giao dịch điện tử hằng ngày của người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao nỗ lực của NEAC cùng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong việc phổ cập chữ ký số tới người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, tạo ra những bước phát triển rõ nét trong năm 2025.

Thứ trưởng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng NEAC trong xây dựng và vận hành hạ tầng niềm tin số quốc gia, không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người sử dụng, qua đó đưa chữ ký số trở thành công cụ quen thuộc trong mọi hoạt động giao dịch điện tử của người dân và doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, chữ ký số công cộng không chỉ hiện diện trong các dịch vụ công trực tuyến mà còn được sử dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực then chốt như thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục.

Mỗi năm có hàng tỷ giao dịch điện tử được ký số, khẳng định vai trò của chữ ký số như một hạ tầng thiết yếu của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

CA-Index 2025 tiếp cận đa chiều chất lượng dịch vụ

Kể từ năm 2023, CA-Index trở thành hoạt động thường niên do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia NEAC triển khai nhằm đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đồng thời hình thành bộ chỉ số tham chiếu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ người dùng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Khảo sát CA-Index 2025 cho thấy thị trường chữ ký số cá nhân đang chuyển từ giai đoạn mở rộng tiếp cận sang giai đoạn phổ cập, khi người dùng không còn giới hạn trong nhóm trẻ, am hiểu công nghệ mà mở rộng sang nhóm trung niên, cao tuổi với nghề nghiệp đa dạng. Nhu cầu sử dụng tập trung nhiều vào dịch vụ công, thủ tục hành chính và các giao dịch số trong đời sống hằng ngày.

Với khối doanh nghiệp, khảo sát phản ánh quá trình chuyển đổi số diễn ra thận trọng nhưng có chiều sâu. Chữ ký số được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ công – xã hội như y tế, giáo dục bên cạnh hoạt động tài chính, kinh doanh truyền thống. Doanh nghiệp vẫn coi kênh trực tiếp là chủ đạo nhưng đã bắt đầu đẩy mạnh kênh số và kênh trung gian trong cung cấp và quản lý dịch vụ chữ ký số.

Bà Tô Thị Thu Hương khẳng định mục tiêu xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn, tin cậy, thuận tiện và bền vững.

Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương nhận định tinh thần xuyên suốt của CA-Index là nhìn lại để cùng phát triển. Kết quả khảo sát không nhằm xếp hạng tốt hay chưa tốt mà phản ánh một bức tranh tổng thể, đa chiều về chất lượng dịch vụ chữ ký số công cộng tại Việt Nam trong năm 2025.

Từ góc độ quản lý nhà nước, CA-Index là kênh thông tin quan trọng giúp NEAC và Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả điều phối hệ sinh thái, triển khai các quy định mới về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ, CA-Index đóng vai trò như tấm gương để tự đánh giá, nhận diện rõ điểm mạnh và những nội dung cần cải thiện trong sản phẩm, quy trình và mô hình chăm sóc khách hàng. Với người sử dụng và các bên ứng dụng, đây là nguồn tham chiếu hữu ích góp phần nâng cao hiểu biết và củng cố niềm tin vào dịch vụ chữ ký số công cộng.

Giám đốc NEAC khẳng định Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện chương trình CA-Index theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan, gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Đồng thời tăng cường đối thoại và đồng hành cùng các CA công cộng, đơn vị ứng dụng và người dùng để xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn, tin cậy, thuận tiện và bền vững.