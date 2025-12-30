5G Advanced tăng tốc độ Internet gấp 6 lần 5G, giải bài toán nghẽn mạng mùa lễ hội

Viettel lần đầu thử nghiệm thành công 5G Advanced tại Việt Nam với tốc độ hơn 7,3 Gbps, nhanh gấp 6 lần 5G hiện nay, hứa hẹn khắc phục tình trạng nghẽn mạng trong mùa lễ hội và các sự kiện đông người.

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, cao gấp 6 lần tốc độ 5G SA đang khai thác tại Việt Nam. Kết quả này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng về công nghệ mạng di động, mà còn mở ra khả năng giải quyết căn bản tình trạng nghẽn mạng tại các sự kiện đông người, lễ hội và không gian công cộng lớn.

Đại diện Viettel cho biết trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700MHz và 2600MHz đã được cấp phép cho 5G. Việc mở rộng này dự kiến giúp tốc độ mạng tăng thêm khoảng 15% so với hiện tại, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số.

Đáng chú ý, 5G Advanced được kỳ vọng mang lại giá trị đặc biệt quan trọng trong các sự kiện lễ hội, chương trình văn hóa – thể thao và những khu vực tập trung đông người. Nhờ khả năng gộp băng tần và phân bổ tài nguyên thông minh, hiện tượng nghẽn mạng do quá tải người dùng có thể được khắc phục, đảm bảo kết nối thông suốt cho hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn thiết bị cùng lúc.

Dài hạn, Viettel đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10 Gbps thông qua việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ gộp băng tần tiên tiến. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực hạ tầng số quốc gia, mở rộng không gian dịch vụ số và củng cố vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mạng di động thế hệ mới.

Trong các bài thử nghiệm, mạng 5G Advanced có tốc độ tải xuống lên tới hơn 7,3 Gbps, vượt trội so với mạng 5G hiện tại.

Viettel Telcom cho biết đột phá về tốc độ trong thử nghiệm 5G Advanced đầu tiên tại Việt Nam đến từ công nghệ gộp nhiều băng tần CA Carrier Aggregation. Công nghệ này cho phép thiết bị di động kết nối đồng thời trên nhiều băng tần để trao đổi dữ liệu, thay vì chỉ sử dụng một băng tần như hiện nay.

Trong các bài thử nghiệm, Viettel đã kết hợp đồng thời băng tần 2600MHz, C-Band và mmWave, qua đó đạt tốc độ tải xuống lên tới hơn 7,3 Gbps, vượt trội so với mạng 5G hiện tại.

Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm được Viettel phối hợp cùng các đối tác công nghệ lớn là Ericsson và MediaTek triển khai từ tháng 8/2025. Các kỹ sư Viettel đã xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core, sử dụng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson.

Việc thử nghiệm được thực hiện trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho 5G Advanced, tuân thủ chuẩn 3GPP Release 17 và sẵn sàng tương thích với 5G Advanced Release 18 sắp được ban hành. Công nghệ này vừa được giới thiệu tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2025.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, 5G Advanced được coi là phiên bản nâng cấp quan trọng của 5G và là bước đệm then chốt để tiến tới mạng di động 6G trong tương lai.

Không chỉ mang lại tốc độ vượt trội, 5G Advanced còn thay đổi căn bản trải nghiệm của người dùng nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa vùng phủ rộng của tần số thấp và tốc độ siêu cao của tần số cao. Nhờ đó, mạng di động trở nên ổn định và tin cậy hơn, giảm thiểu hiện tượng rớt mạng, giật lag khi xem video độ phân giải cao hay chơi game trực tuyến.