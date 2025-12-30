Trung tướng Tào Đức Thắng: Viettel trả lương top 25% thị trường để "nuôi" sáng tạo công nghệ

Nuôi dưỡng sáng tạo công nghệ
Chia sẻ về chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam) lần thứ bảy (chiều 30/12), Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột xuyên suốt.
Ông Thắng thông tin: Viettel xây dựng cơ chế tiền lương thuộc top 25% doanh nghiệp cao nhất trên thị trường, đồng thời có chính sách khen thưởng, tôn vinh cá nhân có sáng kiến, ý tưởng, sáng chế và công bố khoa học.
"Đối với lực lượng quân đội, tập đoàn áp dụng cơ chế phong, thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó tạo động lực cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo", ông Thắng nói.
Từ các chiến lược đó, Viettel hình thành 5 ngành công nghiệp công nghệ cao trọng điểm, bao gồm vũ khí trang bị công nghệ cao, hàng không vũ trụ, hạ tầng viễn thông, bán dẫn và an ninh mạng.
Hiện tập đoàn làm chủ 270 công nghệ lõi, nghiên cứu và làm chủ hơn 80 sản phẩm quân sự cùng gần 100 sản phẩm dân sự. Hệ sinh thái nghiên cứu được xây dựng với khoảng 3.000 nhân sự chất lượng cao, trong đó 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cùng 17 phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại.
Việc triển khai Nghị quyết 57 được Viettel đánh giá là cú hích lớn, tạo bước đột phá về thể chế và đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong tư duy, cơ chế phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau một năm triển khai, Viettel đã tham gia phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược.
Từ nguồn lực viễn thông đến hệ sinh thái công nghệ cao
Chủ tịch Tập đoàn Viettel kiến nghị sớm triển khai chương trình phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) đối với thiết bị 5G do doanh nghiệp sản xuất. Việc này nhằm thúc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa sản phẩm, đưa công nghệ Make in Viet Nam ra thị trường trong nước và quốc tế.
Viettel cho biết việc tham gia sâu vào công nghiệp công nghệ cao được xây dựng trên nhiều nền tảng then chốt, trước hết là nguồn lực tài chính tích lũy từ hoạt động viễn thông, tạo điều kiện đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
Cùng với đó là đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, lợi thế từ thị trường viễn thông quy mô lớn tại 10 quốc gia. Đồng thời, Viettel cũng xác định rõ sứ mệnh trong hiện đại hóa quân đội, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.
Trong cách tiếp cận R&D, Viettel tập trung vào các công nghệ chiến lược gắn trực tiếp với vị thế quốc gia, an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Làm chủ công nghệ lõi được coi là yếu tố then chốt, giúp doanh nghiệp chủ động tùy biến sản phẩm, giảm phụ thuộc bên ngoài và từng bước tự chủ công nghệ.
Ông Thắng khẳng định song song với nghiên cứu và chế tạo, Viettel từng bước hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, đặt nền móng cho hệ sinh thái sản xuất - nghiên cứu - ứng dụng hoàn chỉnh.
Bên cạnh đó, tập đoàn đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong nước để phát huy thế mạnh của từng bên, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và tập đoàn sở hữu công nghệ thành phần, qua đó đa dạng hóa nguồn cung và tiếp cận nhanh hơn tri thức, công nghệ tiên tiến của thế giới.
Đẩy mạnh thu hút nhân tài "ngoại", đào tạo nhân sự qua nhiệm vụ khó
Ông Tào Đức Thắng cho biết trong năm 2025, Viettel nộp 196 đơn đăng ký sáng chế, tăng 40% so với 2024; được cấp 116 bằng độc quyền sáng chế và 17 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, tăng 51% so với năm trước.
Tập đoàn nghiên cứu nhiều công nghệ chiến lược như mạng di động thế hệ sau 5G với hơn 2.000 trạm 5G; công nghệ chip bán dẫn phục vụ radar và trạm thu phát 5G; công nghệ hàng không vũ trụ với các dòng UAV đa năng có cự ly hoạt động đến 1.000 km, khả năng mang tải lên tới 400 kg.
Cùng với đó, Viettel đẩy nhanh việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, tiếp thu và khai thác hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến của thế giới để rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển công nghệ ngang tầm thế giới ở 9 trên tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược, tạo đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ. Viettel cho biết cũng sẽ đẩy mạnh thu hút nhân tài từ nước ngoài, đào tạo con người thông qua các nhiệm vụ khó và thách thức trong phát triển công nghệ chiến lược.
Viettel đầu tư mạnh cho hạ tầng với kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 Trung tâm nghiên cứu tại khu 13,2 ha Hòa Lạc vào năm 2027 và đưa nhà máy chế tạo chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm năm 2028.
Viettel cũng xác định tư duy phát triển theo hướng mở, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.