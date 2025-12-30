Trung tướng Tào Đức Thắng: Viettel trả lương top 25% thị trường để "nuôi" sáng tạo công nghệ

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng cho biết tập đoàn xác định nhân lực là trụ cột then chốt, xây dựng cơ chế tiền lương thuộc top 25% thị trường, gắn với đãi ngộ, tôn vinh sáng tạo để làm chủ công nghệ chiến lược.

Nuôi dưỡng sáng tạo công nghệ

Chia sẻ về chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam) lần thứ bảy (chiều 30/12), Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột xuyên suốt.

Ông Thắng thông tin: Viettel xây dựng cơ chế tiền lương thuộc top 25% doanh nghiệp cao nhất trên thị trường, đồng thời có chính sách khen thưởng, tôn vinh cá nhân có sáng kiến, ý tưởng, sáng chế và công bố khoa học.

"Đối với lực lượng quân đội, tập đoàn áp dụng cơ chế phong, thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó tạo động lực cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo", ông Thắng nói.

Từ các chiến lược đó, Viettel hình thành 5 ngành công nghiệp công nghệ cao trọng điểm, bao gồm vũ khí trang bị công nghệ cao, hàng không vũ trụ, hạ tầng viễn thông, bán dẫn và an ninh mạng.

Hiện tập đoàn làm chủ 270 công nghệ lõi, nghiên cứu và làm chủ hơn 80 sản phẩm quân sự cùng gần 100 sản phẩm dân sự. Hệ sinh thái nghiên cứu được xây dựng với khoảng 3.000 nhân sự chất lượng cao, trong đó 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cùng 17 phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại.

Việc triển khai Nghị quyết 57 được Viettel đánh giá là cú hích lớn, tạo bước đột phá về thể chế và đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong tư duy, cơ chế phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau một năm triển khai, Viettel đã tham gia phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Từ nguồn lực viễn thông đến hệ sinh thái công nghệ cao

Chủ tịch Tập đoàn Viettel kiến nghị sớm triển khai chương trình phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) đối với thiết bị 5G do doanh nghiệp sản xuất. Việc này nhằm thúc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa sản phẩm, đưa công nghệ Make in Viet Nam ra thị trường trong nước và quốc tế.

Viettel cho biết việc tham gia sâu vào công nghiệp công nghệ cao được xây dựng trên nhiều nền tảng then chốt, trước hết là nguồn lực tài chính tích lũy từ hoạt động viễn thông, tạo điều kiện đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Cùng với đó là đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, lợi thế từ thị trường viễn thông quy mô lớn tại 10 quốc gia. Đồng thời, Viettel cũng xác định rõ sứ mệnh trong hiện đại hóa quân đội, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Trong cách tiếp cận R&D, Viettel tập trung vào các công nghệ chiến lược gắn trực tiếp với vị thế quốc gia, an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Làm chủ công nghệ lõi được coi là yếu tố then chốt, giúp doanh nghiệp chủ động tùy biến sản phẩm, giảm phụ thuộc bên ngoài và từng bước tự chủ công nghệ.

Ông Thắng khẳng định song song với nghiên cứu và chế tạo, Viettel từng bước hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, đặt nền móng cho hệ sinh thái sản xuất - nghiên cứu - ứng dụng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, tập đoàn đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong nước để phát huy thế mạnh của từng bên, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và tập đoàn sở hữu công nghệ thành phần, qua đó đa dạng hóa nguồn cung và tiếp cận nhanh hơn tri thức, công nghệ tiên tiến của thế giới.