Hà Nội trở thành tâm điểm hợp tác số ASEAN đầu năm 2026

Tháng 1/2026, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm hợp tác số khu vực khi đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, nơi các lãnh đạo ASEAN công bố Kế hoạch tổng thể số giai đoạn 2026–2030.

Chiều 31/12, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Lê Thị Việt Lâm, Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế của Bộ đã thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, dự kiến diễn ra trong các ngày 12-16/1/2026 tại Hà Nội.

Hội nghị quy tụ khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước, gồm lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, các bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực số của 11 nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Điểm đáng chú ý là hội nghị sẽ công bố Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026–2030, qua đó xác lập các định hướng trọng tâm và ưu tiên chiến lược của ASEAN trong hợp tác số thời gian tới. Song song với các phiên họp, hội nghị còn có không gian trình diễn công nghệ số, giới thiệu các sản phẩm và ứng dụng tiêu biểu phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số của khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 5 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).thúc đẩy hợp tác chống lừa đảo trực tuyến

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan phụ trách số của các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế và các tổ chức liên quan.

Với chủ đề ASEAN thích ứng: từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ, hội nghị sẽ định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong mở rộng hạ tầng kết nối và đang chuyển sang giai đoạn khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và xây dựng các hệ thống thông minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bộ trưởng dự kiến trao đổi về quá trình chuyển dịch từ mô hình kết nối truyền thống sang kết nối thông minh, gắn với các nội dung như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển nguồn nhân lực số và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của ASEAN.

Với việc đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu, Hà Nội không chỉ trở thành tâm điểm hợp tác số của khu vực trong tháng 1/2026, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN số, sáng tạo và thích ứng trong kỷ nguyên mới.