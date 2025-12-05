Tin nóng công nghệ 5/12: Vì sao tỷ phú Sam Altman muốn đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ?

VietTimes - Trung Quốc ra mắt robot quân sự có thể mô phỏng các động tác chiến đấu của binh lính; Sam Altman tham vọng đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc ra mắt robot quân sự có thể mô phỏng các động tác chiến đấu của binh lính

Robot cũng được trưng bày trong Tuần lễ Học viên Lục quân Quốc tế lần thứ 12 (IACW) vào tháng 11 năm 2025. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đã giới thiệu một loại robot quân sự mới có khả năng bắt chước mọi hành động của binh sĩ thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) trong một sự kiện gần đây. Robot chiến đấu này được điều khiển bởi một người vận hành mặc bộ đồ cảm biến chuyển động, cho phép robot tái tạo gần như ngay lập tức các cú đấm, động tác phòng thủ hoặc hành động khác.

Việc ra mắt robot điều khiển chuyển động này, gợi nhớ đến bộ phim Real Steel, nhấn mạnh nỗ lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhằm phát triển các hệ thống chiến đấu tự hành.

Robot này được giới thiệu tại Tuần lễ Học viên Quân đội Quốc tế 2025, cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực robot quân sự. Sự tinh vi ngày càng tăng của robot cho thấy chúng có thể đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm, đặt ra những câu hỏi quan trọng về vai trò trong chiến đấu tương lai.

2. Ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng robot đầu tiên trên thế giới

Các bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng robot đầu tiên. Ảnh: Interesting Engineering.

Một hệ thống robot phẫu thuật được phát triển tại UCLA đã đạt được cột mốc quan trọng khi thực hiện thành công ca phẫu thuật đục thủy tinh thể (cataract) đầu tiên trên người.

Thành tựu này, do Horizon Surgical Systems hoàn thành, đánh dấu một bước đột phá về độ chính xác trong các thủ thuật nhãn khoa, hứa hẹn thay đổi một trong những ca phẫu thuật phổ biến nhất toàn cầu. Ca phẫu thuật yêu cầu độ chính xác cực cao, xử lý các cấu trúc giải phẫu chỉ tính bằng micron.

Nghiên cứu lâm sàng ban đầu trên 10 bệnh nhân đều thành công và không xảy ra sự cố. Robot Polaris cho phép các bác sĩ phẫu thuật điều khiển từ buồng lái, sử dụng cánh tay robot để thực hiện các vết rạch giác mạc và loại bỏ thủy tinh thể bị đục với độ chính xác cao.

3. Sam Altman tham vọng đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ

Giám đốc điều hành OpenAI. Ảnh: BGR.

CEO OpenAI, Sam Altman, đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực vũ trụ, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với đối thủ Elon Musk. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sứ mệnh lên Sao Hỏa như SpaceX, Altman quan tâm đến việc triển khai các trung tâm dữ liệu AI trong không gian.

Theo The Wall Street Journal, Altman đã đàm phán với Stoke Space - một công ty khởi nghiệp tên lửa có thể tái sử dụng - về khả năng mua lại hoặc hợp tác chiến lược, thậm chí là nắm cổ phần kiểm soát. Mục tiêu là tận dụng không gian để cung cấp năng lượng mặt trời cho các trung tâm dữ liệu AI của ChatGPT.

Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trong vũ trụ được cho là sẽ rẻ hơn trong tương lai và giảm gánh nặng môi trường cho Trái Đất, nhằm phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ của ChatGPT.

4. Google khẳng định AI sẽ mở rộng Internet, không gây hại cho quảng cáo

Robby Stein, Phó Chủ tịch Sản phẩm của Google Search, phát biểu tại hội nghị Reuters. Ảnh: Reuters.

Robby Stein, Phó Chủ tịch Sản phẩm Google Search, đã bác bỏ những lo ngại rằng tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của công ty sẽ gây tổn hại cho các nhà xuất bản và doanh thu quảng cáo. Phát biểu tại hội nghị Reuters NEXT, ông gọi công nghệ này là một "thời điểm mở rộng" cho internet.

Stein khẳng định số lượng nhấp chuột chuyển hướng (outbound clicks) mà Google gửi đến các trang web vẫn ổn định. Ông so sánh sự chuyển đổi sang AI đàm thoại giống như quá trình chuyển từ máy tính để bàn sang di động, cho rằng quảng cáo sẽ phát triển để phù hợp với định dạng mới và có thể "vô cùng hữu ích".

Bình luận của ông nhằm xoa dịu phố Wall và các tổ chức truyền thông, khẳng định công cụ tạo tiền mặt cốt lõi của Google không gặp rủi ro, mà ngược lại, AI là một "công cụ khám phá mạnh mẽ" giúp người dùng đi sâu hơn vào nội dung.

5. Ấn Độ xây dựng "thành phố Bán dẫn" khổng lồ

Tại Semicon City, Tata Electronics đang xây dựng cơ sở sản xuất chip, đây sẽ là nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: Nikkei Asia.

Thành phố được quy hoạch Dholera Special Investment Region (Semicon City) ở bang Gujarat đang dần hình thành, đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất chip lớn của Ấn Độ. Quy mô cuối cùng của khu vực này dự kiến sẽ rộng hơn Singapore.

Tata Electronics sẽ là tâm điểm của Semicon City, đầu tư gần 10 tỷ USD để xây dựng nhà máy chế tạo chip tiên tiến đầu tiên của Ấn Độ, hợp tác với công ty Đài Loan Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Nhà máy này, dự kiến hoạt động trong vòng hai đến ba năm, sẽ có công suất 50.000 tấm wafer mỗi tháng và tạo ra hơn 20.000 việc làm.

Các công ty Nhật Bản như Tokyo Electron và Fujifilm cũng đang đầu tư vào Dholera, củng cố chuỗi cung ứng chip của Ấn Độ và cho thấy tham vọng lớn của quốc gia này trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Assia, Reuters, BGR