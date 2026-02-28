Barcelona triển khai robot hỗ trợ người cao tuổi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chăm sóc

Thiết bị này được bàn giao vào tháng 11 năm ngoái như một phần của dự án chính phủ nhằm hỗ trợ những người đang ở giai đoạn đầu của quá trình suy giảm nhận thức.

Bà Irene Veglison một cư dân 67 tuổi sống tại Barcelona, Tây Ban Nha đã không còn khiêu vũ trong hơn hai thập kỷ cho đến khi một chú robot chuyển đến sống cùng bà cách đây ba tháng. Thiết bị này cao 1,35 mét này được bàn giao vào tháng 11 năm ngoái như một phần của dự án chính phủ nhằm hỗ trợ những người đang ở giai đoạn đầu của quá trình suy giảm nhận thức.

Theo bà Marta Villanueva Cendán một ủy viên hội đồng thành phố Barcelona địa phương đang phát triển dự án thí điểm này để cải thiện dịch vụ hỗ trợ từ xa. Giống như nhiều quốc gia khác Tây Ban Nha đang đối mặt với tình trạng tuổi thọ tăng cao và tỷ lệ sinh giảm gây áp lực nặng nề lên lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Trong tương lai chính quyền mong muốn các robot này có thể phát hiện rủi ro và cảnh báo cho các chuyên gia y tế ví dụ như khi một người bị ngã và không thể phản hồi.

Hiện nay Barcelona đã triển khai 600 robot như vậy đến các hộ gia đình tư nhân và trung tâm chăm sóc trong một chương trình được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 3,8 triệu euro từ quỹ phục hồi sau đại dịch của Liên minh Châu Âu. Các thiết bị này do công ty Misty Robotics có trụ sở tại Mỹ chế tạo và được tập đoàn Grup Saltó của Catalan phân phối tại thị trường châu Âu.

Bà Veglison người đang sống cùng hai chú mèo đã đặt tên cho robot của mình là Sandi. Chú robot này giúp nhắc nhở bà uống thuốc vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày thông báo lịch hẹn với bác sĩ đánh thức bà vào buổi sáng và gửi lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Đây là một sự hỗ trợ tinh thần và thực tế vô cùng quan trọng đối với những người già sống một mình trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ngành điều dưỡng.

Theo dữ liệu chính thức có gần 2 triệu người trên 65 tuổi đang sống cô đơn tại Tây Ban Nha và ba phần tư trong số đó là phụ nữ. Các nghiên cứu ước tính quốc gia này sẽ cần phải tăng gấp đôi lực lượng lao động chăm sóc dài hạn vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên mức lương thấp hơn trung bình cả nước khoảng 10.000 euro đã khiến những lao động trẻ tuổi không mặn mà với công việc này và hơn một nửa số nhân viên hiện tại đã trên 45 tuổi. Trong trường hợp khẩn cấp bà Veglison có thể gọi cho nhân viên xã hội thông qua thiết bị vốn được trang bị camera có thể kích hoạt từ xa để đánh giá tình hình và đưa ra sự trợ giúp kịp thời. Điều này mang lại cảm giác an tâm cho người sử dụng khi biết rằng luôn có sự giám sát an toàn.

Thông qua màn hình tích hợp bà Veglison thường xuyên truy cập Youtube để nghe các bản nhạc Pháp và nhún nhảy cùng Sandi khi màn hình của robot nghiêng qua lại theo chuyển động của bà. Các thiết bị này được trang bị màn hình cung cấp các ứng dụng giải trí lịch bản đồ và một loạt các biểu cảm hoạt hình ở chế độ chờ như ngạc nhiên yêu thương hoặc đang ngủ.

Đối với bà Veglison đây không chỉ là một món đồ chơi công nghệ vô hồn mà đằng sau đó là cả một đội ngũ chuyên gia luôn dõi theo để kiểm tra xem bà có bị ngã hay có ổn không. Sự hiện diện của robot giúp kết nối người già với mạng lưới hỗ trợ xã hội một cách hiện đại và hiệu quả hơn. Đây được xem là bước đi chiến lược của Barcelona trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách.

Theo Reuters