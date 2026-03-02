Laptop mô-đun và thách thức về giá trong thị trường công nghệ

Tuy nhiên trước khi thị trường có thể chứng kiến laptop mô-đun trở nên phổ biến, rào cản cuối cùng cần phải vượt qua là chi phí.

Laptop hiện đại ngày nay đã trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể và có thể hoạt động bền bỉ suốt cả ngày làm việc nếu không phải xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa video hay chơi game. Mặc dù các nhà sản xuất máy tính đã nỗ lực giải quyết vấn đề về hiệu suất và thời lượng pin trong những năm gần đây, người dùng lại đang phải đối mặt với một xu hướng tiêu cực khác là sự suy giảm tính mô-đun.

Nhiều hãng công nghệ đang ngày càng áp dụng triết lý của Apple khi hàn chết các linh kiện quan trọng như bộ nhớ và ổ cứng lưu trữ vào bo mạch chủ. Điều này khiến cho việc sửa chữa nâng cấp máy trở nên bất khả thi đối với người dùng thông thường và buộc họ phải mua máy mới khi linh kiện hỏng hoặc muốn nâng cấp hiệu năng.

Để thay đổi xu hướng này công ty Framework được thành lập vào năm 2020 bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ các thương hiệu nổi tiếng như Apple và Lenovo. Sứ mệnh của họ là tạo ra những mẫu laptop có tính mô-đun cao và dễ dàng sửa chữa bởi chính người dùng.

Chiếc máy tính xách tay đầu tiên của Framework được phát hành vào năm 2021 và thực sự đã thực hiện được lời hứa về tính mô-đun và khả năng nâng cấp linh hoạt. Kể từ đó công ty đã tung ra nhiều mẫu máy khác nhau với phiên bản Framework Laptop 16 năm 2025 cho phép người dùng thoải mái nâng cấp bo mạch chính bộ nhớ lưu trữ hay card đồ họa. Khái niệm về máy tính xách tay mô-đun bản thân nó rất tuyệt vời và được đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên trước khi thị trường có thể chứng kiến laptop mô-đun trở nên phổ biến một rào cản cuối cùng cần phải vượt qua là chi phí. Thực tế laptop mô-đun hiện có giá đắt hơn một chút so với máy tính xách tay thông thường. Framework rõ ràng là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này và sự hợp tác của họ với Nvidia và AMD để cung cấp card đồ họa nâng cấp được là một cột mốc lớn.

Theo đó, để sở hữu một chiếc máy từ công ty người dùng phải sẵn sàng trả thêm một khoản tiền đáng kể so với máy tính thông thường cùng cấu hình. Ví dụ mẫu Framework Laptop 16 có giá cao hơn nhiều so với Acer Nitro 16 dù dung lượng lưu trữ ít hơn. Rào cản về giá cả cao có thể ngăn cản người mua tiềm năng tiếp cận triết lý mô-đun.

Người tiêu dùng thường rất nhạy cảm về giá cả. Mặc dù các mẫu máy DIY của Framework có giá khởi điểm thấp nhưng đó chỉ là bộ khung trần không bao gồm bộ xử lý hay bộ nhớ. Nếu máy tính mô-đun có giá tương đương với máy tính thông thường đó sẽ là một sự khác biệt lớn.

Điều này có thể làm cho máy tính mô-đun trở nên phổ biến vì người dùng có thể mua cấu hình thấp nhất và nâng cấp linh kiện theo thời gian. Đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ làm cho các thiết bị điện tử đắt đỏ hơn người dùng có thể mua máy tính mô-đun cấu hình thấp để tiết kiệm chi phí. Nếu máy tính mô-đun tiếp tục có giá cao hơn sẽ rất khó để chúng trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường trong tương lai gần.

Theo BGR