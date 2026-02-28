Tin nóng công nghệ 28/2: Robot có khả năng cảm nhận đau đớn như con người

1. Mỹ cấm sử dụng công nghệ của Anthropic

CEO của Anthropic, Dario Amodei (trái) và Donald Trump (phải). Ảnh: Interesting Engineering.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ thị toàn bộ cơ quan liên bang ngừng sử dụng công nghệ của công ty phát triển trí tuệ nhân tạo Anthropic ngay lập tức. Quyết định này đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Anthropic từ chối cấp quyền truy cập không giới hạn cho Lầu Năm Góc vào các hệ thống của họ. Nguyên nhân cốt lõi của tranh chấp đến từ việc Anthropic lo ngại chính phủ sẽ lạm dụng công cụ cho mục đích giám sát hàng loạt hoặc phát triển vũ khí tự động.

Đáp lại ông Trump chỉ trích công ty này mang tư tưởng chính trị cực đoan và đe dọa các hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu họ không hợp tác trong giai đoạn chuyển tiếp. Trái lại ngành công nghiệp công nghệ đang đoàn kết ủng hộ Anthropic. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gán nhãn Anthropic là rủi ro chuỗi cung ứng, cấm các đối tác quân sự hoạt động thương mại với hãng.

2. Robot có khả năng cảm nhận đau đớn như con người

Robot có khả năng cảm nhận đau đớn. Ảnh: BGR.

Các nhà nghiên cứu từ City University of Hong Kong vừa phát triển một loại da điện tử mới mang lại khả năng cảm nhận đau đớn và chấn thương chủ động cho robot. Công nghệ này hoạt động như một hệ thống thần kinh đơn giản hóa, gửi tín hiệu đau dựa trên áp lực tăng dần hoặc kéo dài để giúp robot nhận biết và tránh làm hỏng các bộ phận hoặc chính lớp da của chúng.

Không giống các loại da truyền thống tiêu tốn nhiều năng lượng, lớp da thần kinh này chỉ hoạt động khi tiếp xúc và xử lý dữ liệu tại chỗ, giúp giảm tải đáng kể cho bộ xử lý trung tâm. Dù hiện tại vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, lớp da linh hoạt này hứa hẹn sẽ tăng cường độ an toàn và khả năng tương tác của robot trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Việc cảm nhận này giúp robot tự đưa ra phản xạ bảo vệ mà không cần sự can thiệp của con người.

3. Baidu tích hợp đại lý AI vào công cụ tìm kiếm nhằm cứu vãn doanh thu

Baidu báo cáo lợi nhuận cả năm 2025 giảm một phần do doanh thu quảng cáo trực tuyến ảm đạm. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn công nghệ Baidu đang đẩy nhanh quá trình hồi sinh công cụ tìm kiếm hàng đầu bằng cách tích hợp đại lý trí tuệ nhân tạo sau khi lợi nhuận sụt giảm mạnh. Dù doanh thu từ AI tăng ấn tượng nhưng không đủ bù đắp sự sụt giảm trong mảng quảng cáo truyền thống khiến lợi nhuận ròng của hãng giảm 76%.

Baidu kỳ vọng tạo đột phá thông qua phần mềm nguồn mở OpenClaw tích hợp trực tiếp vào thanh tìm kiếm giúp người dùng quản lý email và lịch trình. Công ty đặt mục tiêu thu phí từ các tính năng cao cấp và lưu trữ đám mây để tạo nguồn doanh thu mới thay vì chỉ phụ thuộc vào quảng cáo. Chiến lược này tận dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ từ 679 triệu người dùng hàng tháng để xây dựng nền tảng dịch vụ mới. Baidu cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển bán dẫn AI nhằm nâng cao hiệu suất ứng dụng.

4. OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn 110 tỷ USD

OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn 110 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa thông báo huy động thành công 110 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, nâng mức định giá của công ty phát triển ChatGPT lên con số khổng lồ 840 tỷ USD. Thương vụ này ghi nhận sự tham gia của các ông lớn công nghệ bao gồm SoftBank, Nvidia và Amazon trước thềm sự kiện IPO dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Cụ thể, Amazon cam kết đầu tư 50 tỷ USD và trở thành nhà cung cấp đám mây độc quyền cho nền tảng doanh nghiệp OpenAI Frontier. Đồng thời, OpenAI sẽ sử dụng chip Trainium do Amazon sản xuất để tăng cường năng lực tính toán. Thỏa thuận này không làm thay đổi mối quan hệ hợp tác hiện hữu với Microsoft, vốn vẫn là đơn vị cung cấp đám mây độc quyền cho các mô hình AI của công ty. Cuộc đua vốn đầu tư thể hiện nhu cầu cấp thiết về hạ tầng dữ liệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

5. Doanh nghiệp Ấn Độ thách thức ông lớn AI Mỹ bằng mô hình ngôn ngữ bản địa

Doanh nghiệp Ấn Độ thách thức ông lớn AI Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

Các công ty trí tuệ nhân tạo Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh mới tại Ấn Độ khi các đối thủ nội địa như Sarvam AI và BharatGen tung ra các mô hình ngôn ngữ bản địa. Sự kiện công nghệ tại New Delhi đã trình diễn loạt sản phẩm được tối ưu hóa cho các phương ngữ địa phương, hứa hẹn vượt trội hơn các mô hình toàn cầu về độ chính xác ngôn ngữ.

Mặc dù đối mặt với thách thức về nguồn vốn và nhân tài, doanh nghiệp Ấn Độ đang đặt cược vào chiến lược hiệu quả và dữ liệu đào tạo đặc thù để phục vụ nhu cầu trong nước. Sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc xây dựng năng lực AI tự chủ và xu hướng sử dụng ngôn ngữ địa phương mang lại lợi thế cạnh tranh về chi phí cho các công ty nội địa. Các ông lớn như OpenAI và Anthropic hiện vẫn thống lĩnh thị trường bán lẻ nhưng các công ty Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp và dịch vụ công.

Theo Nikkei Asia, Reuters, BGR, Interesting Engineering