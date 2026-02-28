Trung Quốc phô diễn sức mạnh robot thách thức vị thế công nghệ toàn cầu

Chỉ một năm sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek gây kinh ngạc cho giới công nghệ, Trung Quốc lại tiếp tục tạo ra một cú sốc mới thông qua sự tiến bộ vượt bậc của robot hình người. Trong chương trình gala xuân 2026 của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, hàng trăm triệu khán giả đã chứng kiến màn trình diễn võ thuật và nhào lộn điêu luyện của dàn robot nội địa.

Sự kiện này đánh dấu bước nhảy vọt từ những đột phá về phần mềm trí tuệ nhân tạo sang đổi mới phần cứng một cách nhanh chóng. Chiến lược này bắt nguồn từ tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông trực tiếp thúc đẩy các công ty khởi nghiệp robotics tiềm năng nhất quốc gia. Mục tiêu của Bắc Kinh là chuyển mình từ công xưởng thế giới trở thành nhà máy sản xuất trí tuệ nhân tạo của tương lai với những bước tiến cụ thể về công nghệ cốt lõi.

Dàn robot từ các công ty hàng đầu như Unitree Robotics đã thực hiện được những động tác xoay người trên không và di chuyển đội hình với tốc độ lên tới 4 mét mỗi giây. Những thành tựu này dựa trên các thuật toán kiểm soát chuyển động tiên tiến và cảm biến 3D lidar hiện đại, cho phép chúng tự phục hồi sau khi ngã.

Nhà sáng lập Unitree dự kiến sẽ xuất xưởng khoảng 20.000 đơn vị robot hình người ngay trong năm 2026. Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên sản xuất hàng loạt robot có khả năng tái thiết lập các ngành sản xuất, hậu cần và chăm sóc người già. Sự trỗi dậy này diễn ra bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip chặt chẽ từ phía Mỹ, minh chứng cho sức mạnh công nghệ cứng đang dần hoàn thiện của quốc gia tỷ dân.

Trong quá khứ Nhật Bản từng là tiên phong không đối thủ trong ngành robot với những biểu tượng như Asimo của Honda hay Aibo của Sony. Tuy nhiên đà phát triển của Nhật Bản đã chậm lại do văn hóa doanh nghiệp thận trọng và thị trường nội địa già hóa. Ngược lại Trung Quốc gia nhập lĩnh vực này muộn hơn nhưng sở hữu quy mô khổng lồ, sự đầu tư quyết liệt từ nhà nước và một khu vực tư nhân vận hành với tốc độ chóng mặt.

Các chuyên gia quốc tế thừa nhận rằng các nền tảng robot của Trung Quốc đang trưởng thành nhanh hơn dự kiến. Thậm chí sự vượt trội của robot Trung Quốc còn dẫn đến những tình huống trớ trêu tại các hội nghị công nghệ ở các quốc gia láng giềng, khi sản phẩm của họ bị nhầm lẫn với các nguyên mẫu nội địa do sự tương đồng về trình độ kỹ thuật.

Mặc dù đạt được những tiến bộ rực rỡ, ngành công nghiệp này vẫn đang đối mặt với những nút thắt kỹ thuật về cảm biến nâng cao và chip hiệu suất cao vốn vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ. Do đó thông điệp từ giới lãnh đạo Trung Quốc rất rõ ràng là phải tăng cường tự lực trong các lĩnh vực chiến lược.

Bắc Kinh đang thúc đẩy các tập đoàn lớn phát triển chip đủ sức cạnh tranh với những dòng sản phẩm hàng đầu của Nvidia vào năm 2030. Cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các đồng minh như Nhật Bản hay Ấn Độ đang ngày càng nóng lên trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robotics. Khi những bước tiến này tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, nó không chỉ là một màn trình diễn giải trí mà còn là yếu tố trọng tâm trong cuộc cạnh tranh quyền lực mới trên quy mô toàn cầu.

