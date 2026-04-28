Tin nóng công nghệ 28/4: BYD cân nhắc gia nhập giải đua F1, Google xây dựng cơ sở đào tạo AI đầu tiên ngoài Mỹ

1. Nhật Bản phát triển thiết bị đo điện não đồ vận hành bằng nhiệt cơ thể

Cảm biến phản hồi sinh học EEG đeo được để theo dõi hoạt động não. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Osaka vừa phát triển thành công hệ thống truyền tín hiệu điện não đồ không dây vận hành hoàn toàn bằng nhiệt lượng cơ thể. Đột phá này mở ra triển vọng về các thiết bị đeo theo dõi não bộ có thể hoạt động vĩnh viễn mà không cần pin hay nguồn điện ngoài. Để tối ưu hóa năng lượng, nhóm nghiên cứu đã thiết kế cấu trúc tiêu thụ điện thấp bằng cách thu thập dữ liệu ngẫu nhiên và sử dụng thuật toán để khôi phục tín hiệu gốc tại bộ thu.

Thử nghiệm thực tế tại triển lãm Expo 2025 trong điều kiện mùa hè oi bức cho thấy hệ thống vẫn hoạt động ổn định ngay cả khi chênh lệch nhiệt độ giữa da và không khí chỉ ở mức vài độ C. Công nghệ này không chỉ hữu ích trong y tế dài hạn mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi cho các cảm biến hạ tầng và mạng lưới thành phố thông minh trong tương lai.

2. Ukraine đặt mục tiêu robot hóa toàn bộ hậu cần tiền tuyến vào giữa năm 2026

Robot mặt đất BIZON-L. Ảnh: Interesting Engineering.

Bộ Quốc phòng Ukraine đang đẩy mạnh nỗ lực tự động hóa chiến tranh với kế hoạch mua 25.000 phương tiện mặt đất không người lái vào giữa năm 2026. Chiến lược này nhằm thay thế hoàn toàn binh sĩ trong các nhiệm vụ hậu cần tại tiền tuyến và tăng gấp đôi tốc độ triển khai so với năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tháng ba các đơn vị robot đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ từ vận chuyển đạn dược đến sơ tán thương binh giúp bảo vệ tính mạng quân nhân trước hỏa lực đối phương.

Trọng tâm của đợt tăng cường này là robot Bizon-L có khả năng chở 300 kg trên quãng đường 50 km nhờ kết nối vệ tinh Starlink. Chính phủ Ukraine đã đầu tư khoảng 330 triệu USD và áp dụng hệ thống mua sắm kỹ thuật số hiện đại để kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất nội địa. Bằng cách biến vùng chiến sự thành cuộc đối đầu giữa các cỗ máy, Ukraine đang nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực con người trong cuộc xung đột kéo dài.

3. Tập đoàn BYD cân nhắc gia nhập giải đua Công thức 1 để khẳng định vị thế công nghệ

Thương hiệu xe sang Yangwang của BYD trưng bày siêu xe điện Xtreme tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh. Ảnh: Nikkei Asia/

Tập đoàn xe điện khổng lồ BYD đang xem xét tham gia giải đua Công thức 1 trong bối cảnh môn thể thao này ngày càng chú trọng đến động cơ điện. Phó chủ tịch điều hành Stella Li xác nhận hãng đang thảo luận với ban tổ chức F1 nhằm tìm kiếm cơ hội kiểm chứng các công nghệ đột phá của mình. BYD đang cân nhắc nhiều lựa chọn như trở thành chủ sở hữu đội đua, nhà cung cấp động cơ hoặc nhà tài trợ chính thức.

Từ năm 2026 giải đua sẽ sửa đổi luật để tăng tỷ lệ công suất điện giúp tăng tính tương thích với thế mạnh cốt lõi của hãng xe Trung Quốc. Dù chi phí tham gia vô cùng đắt đỏ nhưng đây là bước đi chiến lược sau khi BYD vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện dẫn đầu toàn cầu với doanh số 4,6 triệu chiếc vào năm 2025. Sự góp mặt của một đại diện xe điện hàng đầu hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo của giải đua xe hấp dẫn nhất hành tinh.

4. Google xây dựng cơ sở đào tạo trí tuệ nhân tạo đầu tiên ngoài Mỹ tại Seoul

Google xây dựng cơ sở đào tạo trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Google vừa công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở đào tạo trí tuệ nhân tạo tại Seoul nhằm thắt chặt quan hệ với Hàn Quốc sau nhiều năm căng thẳng. Đây là khuôn viên AI đầu tiên của hãng được thiết lập ngoài lãnh thổ Mỹ với mục tiêu tạo không gian cho các kỹ sư chia sẻ chuyên môn cùng cộng đồng khởi nghiệp địa phương.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới sau khi hai bên giải quyết tranh chấp kéo dài về việc lưu trữ dữ liệu bản đồ độ chính xác cao trên máy chủ nước ngoài. Trước đó Hàn Quốc từng hạn chế Google Maps vì lo ngại an ninh liên quan đến Triều Tiên nhưng hiện đã cấp phép với điều kiện làm mờ các cơ sở quân sự. Trong chuyến thăm lần này tổng thống Lee Jae Myung cũng đã thảo luận cùng giám đốc DeepMind ông Demis Hassabis về tiềm năng và rủi ro của công nghệ tương lai. Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến bộ khoa học và y học tại xứ sở kim chi.

5. Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua lại startup trí tuệ nhân tạo Manus

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố phủ quyết thương vụ Meta mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Manus do Trung Quốc thành lập vì lý do an ninh. Ảnh: Nikkei Asia.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc vừa thông báo ngăn chặn thương vụ tập đoàn Meta mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Manus sau khi xem xét an ninh quốc gia. Quyết định này được đưa ra dựa trên các quy định pháp luật hiện hành khiến tương lai của startup từng được định giá từ 2 đến 3 tỷ USD trở nên bất định.

Manus gây chú ý toàn cầu từ đầu năm ngoái khi ra mắt đại lý trí tuệ nhân tạo tổng quát đầu tiên trên thế giới với khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp thay thế con người. Dù đã chuyển trụ sở sang Singapore và cắt đứt liên kết với các nhà đầu tư Trung Quốc như Tencent hay Sequoia China, Manus vẫn nằm trong tầm ngắm kiểm soát của Bắc Kinh. Trong bối cảnh Trung Quốc xác định năm 2026 là kỷ nguyên của các đại lý ảo theo lộ trình phát triển công nghệ quốc gia, việc ngăn cản Meta thâu tóm những nhân tố dẫn đầu được xem là động thái bảo vệ tài nguyên trí tuệ cốt lõi trước sự thâu tóm từ các đối thủ công nghệ Mỹ.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia