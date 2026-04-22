Tin nóng công nghệ hôm nay: Samsung trình làng tivi AI, OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.0

OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.0 mở ra hướng mới cho đồ họa tương tác; Samsung trình làng tivi tích hợp AI nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu toàn cầu là những tin công nghệ đáng chú ý hôm nay.

1. OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.0, mở ra kỷ nguyên mới cho đồ họa tương tác

OpenAI vừa chính thức trình làng ChatGPT Images 2.0, đánh dấu bước tiến đột phá trong công nghệ tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống mới được thiết kế như một công cụ sáng tạo tương tác thay vì chỉ phản hồi các câu lệnh đơn lẻ. Điểm nhấn của phiên bản này là hai chế độ vận hành riêng biệt: Instant cho tốc độ nhanh chóng và Thinking cho các tác vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Chế độ Thinking cho phép duy trì tính nhất quán của nhân vật qua nhiều khung hình, hỗ trợ đắc lực cho việc vẽ truyện tranh và thiết kế bối cảnh. Ngoài ra người dùng có thể trò chuyện trực tiếp để điều chỉnh bố cục hoặc thu phóng chi tiết mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Với khả năng xử lý tốt các ngôn ngữ không thuộc hệ chữ Latinh và độ phân giải lên tới 2K, OpenAI đang biến hình ảnh thành giao diện cốt lõi trong tương tác giữa người và máy tính.

2. Meta theo dõi thao tác của nhân viên để huấn luyện trí tuệ nhân tạo tự vận hành

Tập đoàn Meta vừa triển khai phần mềm theo dõi mới trên máy tính của nhân viên tại Mỹ nhằm ghi lại mọi chuyển động chuột và phím bấm. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để huấn luyện các đại lý trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện công việc văn phòng một cách tự động.

Công cụ mang tên MCI không chỉ ghi nhận thao tác điều hướng mà còn thỉnh thoảng chụp ảnh màn hình để giúp mô hình AI học cách tương tác với các thực đơn thả xuống hoặc phím tắt.

Lãnh đạo Meta khẳng định hoạt động này chỉ phục vụ mục đích đào tạo công nghệ, không dùng để đánh giá hiệu suất cá nhân. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự lo ngại lớn về quyền riêng tư và sự giám sát quá mức đối với nhân viên văn phòng.

Trong khi đó, Meta cũng đang lên kế hoạch cắt giảm 10% nhân sự toàn cầu để tái cấu trúc đội ngũ xung quanh nền tảng công nghệ mới này.

3. Moonshot AI ra mắt mô hình mã nguồn mở Kimi K2.6 thách thức các đối thủ toàn cầu

Startup trí tuệ nhân tạo Moonshot AI vừa chính thức phát hành mô hình mã nguồn mở hàng đầu Kimi K2.6 trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác phát triển mã nguồn mở.

Phiên bản mới này mang đến những cải tiến vượt bậc trong việc lập trình dài hạn, tạo lập giao diện đồ họa chuyển động và tối ưu hóa quy trình làm việc tự động.

Theo công bố từ Moonshot, Kimi K2.6 có hiệu suất tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn các hệ thống mã nguồn đóng hàng đầu như GPT-5.4 hay Gemini 3.1 Pro trên nhiều thang đo chuẩn.

Mặc dù sự chuyển dịch sang mô hình lai đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc, Moonshot vẫn kiên trì với chiến lược mở để thu hút cộng đồng nhà phát triển toàn cầu. Việc ra mắt Kimi K2.6 không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của Moonshot mà còn góp phần thúc đẩy sự đa dạng trong hệ sinh thái AI đang phát triển vô cùng sôi động.

4. Meta đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Oklahoma nhằm thúc đẩy AI

Tập đoàn Meta vừa khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu mới trị giá hơn 1 tỷ đô la tại Tulsa, Oklahoma nhằm mở rộng hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo. Dự án khổng lồ này dự kiến tạo ra khoảng 1.000 việc làm trong giai đoạn cao điểm thi công. Đây là cơ sở dữ liệu đầu tiên của công ty tại bang này và là cơ sở thứ 32 của hãng trên toàn thế giới.

Thống đốc Kevin Stitt khẳng định bang luôn sẵn sàng cung cấp nguồn năng lượng tin cậy và giá rẻ để hỗ trợ các tập đoàn công nghệ lớn đổi mới sáng tạo.

Trong khi Mark Zuckerberg đang đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc đua siêu trí tuệ, Meta cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí dịch vụ nước và nước thải để giảm bớt gánh nặng cho địa phương. Động thái này diễn ra ngay trước làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn của hãng vào cuối tháng 5 tới.

5. Samsung ra mắt tivi tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giữ vững ngôi vương toàn cầu

Tập đoàn Samsung Electronics vừa trình làng thế hệ tivi tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh nhằm đối đầu với sự vươn lên mạnh mẽ từ các đối thủ Trung Quốc.

Những mẫu tivi mới cho phép người dùng tìm kiếm thông tin qua đối thoại trực tiếp, ví dụ như gợi ý địa điểm vui chơi cho trẻ em ngay khi đang xem phim.

Ông Yong Seok Woo, chủ tịch mảng hiển thị của Samsung, khẳng định năm 2026 sẽ mở đầu kỷ nguyên tivi AI cho mọi nhà với mục tiêu tích hợp công nghệ này vào 99% sản phẩm bán ra.

Điểm nhấn đặc biệt là chế độ AI Soccer giúp tự động tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh trận đấu nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm trước thềm World Cup. Dù đang đối mặt với khoản lỗ hoạt động 600 tỷ won, Samsung kỳ vọng việc ứng dụng robot hình người vào sản xuất và đẩy mạnh các dịch vụ cho thuê sẽ giúp hãng cải thiện lợi nhuận và vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Theo Interesting Engineering, SCMP, Reuters, Nikkei Asia