Tin nóng công nghệ hôm nay: Quân đội Mỹ phát triển robot làm nhiệm vụ nguy hiểm

1. Quân đội Mỹ phát triển robot làm nhiệm vụ nguy hiểm

Quân đội Mỹ phát triển robot tự hành. Ảnh: Interesting Engineering.

Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh kế hoạch thay thế binh sĩ bằng robot cho các nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên chiến trường. Trước sự giám sát gắt gao của máy bay không người lái, việc vận chuyển nhu yếu phẩm và sơ tán thương binh tại tiền tuyến đã trở nên cực kỳ rủi ro. Cơ quan này đang tìm kiếm một loại phương tiện mặt đất không người lái có khả năng hoạt động tự hành hoàn toàn trong môi trường tranh chấp.

Hệ thống mới phải đảm bảo vận chuyển đủ tải trọng cho một trung đội và nhanh chóng chuyển đổi cấu hình để chở ít nhất hai thương binh mà không làm trầm trọng thêm tình trạng của họ. Robot cần khả năng điều hướng linh hoạt ngay cả khi mất tín hiệu GPS và giảm thiểu tối đa các dấu vết nhận diện để tránh bị phát hiện. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thương vong mà còn duy trì hiệu quả tác động của các đơn vị chiến đấu tại những khu vực bị giám sát chặt chẽ.

2. Google ra mắt chip AI thế hệ thứ tám nhằm phá vỡ thế độc tôn của Nvidia

Google ra mắt chip AI thế hệ thứ tám. Ảnh: Interesting Engineering.

Google vừa chính thức trình làng thế hệ chip xử lý Tensor thứ tám với hai phiên bản riêng biệt là TPU 8t và TPU 8i nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán trí tuệ nhân tạo đang tăng vọt. Trong khi TPU 8t được tối ưu hóa cho việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ khổng lồ với hiệu suất cao gấp ba lần thế hệ trước, thì TPU 8i lại tập trung vào giai đoạn suy luận để vận hành các đại lý AI một cách nhanh chóng.

Điểm nhấn của dòng chip mới là khả năng tiết kiệm chi phí vượt trội và hiệu quả sử dụng năng lượng tăng gấp đôi nhờ hệ thống làm mát bằng chất lỏng tiên tiến. Việc tách biệt hai dòng chip cho thấy chiến lược của Google trong việc chuyên môn hóa hạ tầng phần cứng để hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp của kỷ nguyên đại lý trí tuệ nhân tạo. Sản phẩm sẽ có mặt trên nền tảng đám mây vào cuối năm nay giúp các nhà phát triển dễ dàng tối ưu hóa hiệu suất mà không cần thay đổi mã nguồn.

3. Công nghệ sản xuất chip mới không cần máy móc đắt đỏ

TSMC công bố công nghệ sản xuất chip mới. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn TSMC vừa hé lộ các công nghệ sản xuất chip thế hệ mới mang tên A13 và A12 với hứa hẹn tạo ra những bộ vi xử lý mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn. Dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 2029, tiến trình A13 giúp giảm 6% diện tích chip đồng thời tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó công nghệ SPR mới sẽ hỗ trợ cung cấp điện mặt sau để cải thiện hệ thống dây dẫn nội bộ và tăng hiệu quả sử dụng điện. Trước nhu cầu về thiết bị tăng tốc AI dự kiến tăng gấp 11 lần vào năm 2026, TSMC đang khẩn trương mở rộng năng lực sản xuất tại Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Hãng cũng nâng cấp công nghệ đóng gói CoWoS tiên tiến để cho phép tích hợp mười chip xử lý lớn cùng 20 lớp bộ nhớ nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bán dẫn toàn cầu.

4. Trung Quốc đổ bộ vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân thế hệ mới

Hãng ô tô Chery của Trung Quốc đã tuyên bố tham gia vào lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân vào tháng 3. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn ô tô Chery và gã khổng lồ giao hàng Meituan đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng phản ứng hợp hạch, một công nghệ then chốt được chính phủ Trung Quốc ưu tiên trong kế hoạch năm năm tới. Tại sự kiện ra mắt dự án nghiên cứu ở Anhui, lãnh đạo Chery khẳng định nguồn năng lượng sạch không phát thải carbon này là chìa khóa giúp nhân loại đạt được sự tự chủ về năng lượng thực sự.

Trong khi Chery hướng tới mục tiêu trung hòa carbon cho chuỗi giá trị xe điện, thì Meituan và Lenovo lại rót vốn vào startup NovaFusion để giải quyết bài toán tiêu thụ điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ hệ thống huy động nguồn lực quốc gia, Trung Quốc đang nỗ lực thu hút dòng vốn lớn để thương mại hóa công nghệ mô phỏng quá trình tạo năng lượng của mặt trời. Cuộc đua này không chỉ diễn ra tại đại lục mà còn được Nhật Bản và Mỹ xác định là công nghệ chiến lược quốc gia cho sự tăng trưởng kinh tế dài hạn.

5. Robot có thể đánh bóng bàn như VĐV chuyên nghiệp

Robot tự hành Project Ace của Sony AI trong quá trình thử nghiệm môn bóng bàn. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Sony AI vừa công bố cột mốc quan trọng trong lĩnh vực robot vật lý với dự án Project Ace, một hệ thống tự hành có khả năng thi đấu sòng phẳng với các vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Khác với các trí tuệ nhân tạo trước đây vốn chỉ thống trị trong không gian ảo như cờ vua, Ace được thiết kế để xử lý những tương tác thực tế với tốc độ cực cao.

Nhờ sự kết hợp giữa cảm biến tiên tiến và học máy tăng cường, hệ thống này có thể theo dõi quỹ đạo bóng trong không gian ba chiều và phản ứng chỉ trong vài phần nghìn giây. Trong các đợt thử nghiệm, robot đã giành chiến thắng ba trên năm trận đấu trước những tay vợt ưu tú và xử lý tốt những đường bóng có độ xoáy cực lớn.

Thành tựu này không chỉ dừng lại ở một môn thể thao mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng robot vào những công việc đòi hỏi độ chính xác và tốc độ phản hồi theo thời gian thực trong tương lai.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia

