Tin nóng công nghệ 27/2: Google ra mắt mô hình tạo ảnh AI siêu tốc

1. Meta bắt tay Google trong thương vụ thuê chip trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỷ USD

Logo của Google được nhìn thấy trên gian trưng bày của Google tại CES 2024. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Meta vừa ký kết thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD để thuê chip trí tuệ nhân tạo từ Google nhằm phát triển các mô hình công nghệ mới. Theo báo cáo từ The Information, thương vụ dài hạn này cho thấy tham vọng của các ông lớn công nghệ trong việc thâu tóm hạ tầng vi mạch để đáp ứng cơn khát điện toán toàn cầu.

Trước đó Meta cũng đã đạt được thỏa thuận mua chip trị giá 60 tỷ USD từ AMD và ký kết hợp đồng cung ứng với Nvidia. Việc hợp tác với Google giúp Meta tiếp cận dòng chip chuyên dụng Tensor Processing Units vốn được coi là giải pháp thay thế tiềm năng cho dòng GPU của Nvidia. Đối với Google doanh số từ dòng chip này đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho mảng điện toán đám mây. Hai bên cũng đang thảo luận về việc Meta trực tiếp mua chip cho các trung tâm dữ liệu vào năm tới.

2. Huawei nỗ lực chinh phục thị trường châu Âu bằng loạt sản phẩm công nghệ mới

Huawei vẫn muốn duy trì sự hiện diện của mình trên thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu bất chấp sự siết chặt kiểm soát của Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

Huawei đang đẩy mạnh chiến dịch thu hút người tiêu dùng châu Âu nhằm duy trì vị thế toàn cầu trước những thách thức địa chính trị. Tại sự kiện vừa diễn ra ở Madrid, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã ra mắt điện thoại cao cấp Mate 80 Pro cùng tai nghe FreeBuds Pro 5 và đồng hồ thông minh GT Runner 2.

Mẫu Mate 80 Pro gây chú ý với bộ vi xử lý Kirin 9030 Pro được sản xuất bởi nhà làm chip hàng đầu Trung Quốc SMIC. Dù mảng điện thoại vẫn gặp khó khăn do thiếu hụt dịch vụ Google và hạn chế về chip 5G, phân khúc thiết bị đeo lại là điểm sáng rực rỡ của hãng. Hiện tại Huawei là nhà sản xuất đồng hồ thông minh lớn thứ hai thế giới với mức tăng trưởng ấn tượng hơn 30%. Việc hợp tác với huyền thoại chạy bộ Eliud Kipchoge cho thấy quyết tâm của hãng trong việc lấn sân vào đấu trường thể thao chuyên nghiệp.

3. Doubao dẫn đầu cuộc đua người dùng trí tuệ nhân tạo dịp tết nguyên đán

Ứng dụng Doubao của ByteDance đã khẳng định sự phổ biến với người dùng tại Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia

Chatbot Doubao của ByteDance đã trở thành cái tên chiến thắng vang dội trong cuộc đua giành người dùng mới tại Trung Quốc dịp tết nguyên đán 2026. Các ông lớn công nghệ đã chi hơn 8 tỷ nhân dân tệ cho các chiến dịch lì xì nhằm phổ biến sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình. Theo dữ liệu từ MoonFox, bốn nền tảng gồm Yuanbao, Doubao, Qwen và DeepSeek hiện chiếm hơn 70% thị phần chatbot tại quốc gia này.

Doubao duy trì vị thế dẫn đầu nhờ vai trò đối tác đám mây độc quyền cho chương trình gala xuân của đài truyền hình quốc gia với 1,9 tỷ lượt tương tác trong đêm giao thừa. Trong khi đó Tencent cho biết Yuanbao đạt 114 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Dù các đợt lì xì tạo ra sự bùng nổ lượt tải xuống ngắn hạn nhưng giới phân tích nhận định khả năng giữ chân người dùng mới là thước đo quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái này.

4. Trung Quốc phô diễn dàn máy bay điện cất cánh thẳng đứng độc đáo

Máy bay eVTOL có khả năng tải trọng tối đa là 992 pound (450 kg). Ảnh: Interesting Engineering.

Hàng loạt mẫu máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, bao gồm cả một phương tiện hình đĩa bay, vừa được trưng bày tại Trung Quốc, thể hiện khả năng cơ động ấn tượng ở tầm thấp. Chiếc đĩa bay này được trang bị cánh quạt bao bọc bên trong thân để tăng cường độ an toàn và có thể cất cánh chỉ trong ba giây.

Nhà phát triển cho biết các phương tiện này sẽ được triển khai cho nhiệm vụ vận tải hậu cần và cứu hộ trên không sau khi hoàn tất các chứng nhận pháp lý. Sự kiện tại Vũ Hán đã nhấn mạnh trọng tâm của tỉnh Hồ Bắc trong việc thúc đẩy kinh tế tầm thấp, vốn được xác định là ưu tiên chiến lược quốc gia. Các nhà sản xuất đang nỗ lực đạt chứng nhận loại và hướng tới sản xuất hàng loạt trong năm nay. Ngoài ra, một mẫu máy bay lai V1000 cũng được giới thiệu với phạm vi hoạt động vượt xa các mẫu thuần điện.

5. Google ra mắt mô hình tạo ảnh AI siêu tốc Nano Banana 2

Nano Banana 2 tập trung mạnh vào tốc độ mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Ảnh: Interesting Engineering.

Google vừa chính thức trình làng Nano Banana 2, tên gọi khác của mô hình Gemini 3.1 Flash Image, hứa hẹn khả năng tạo ảnh nhanh chóng với trí tuệ được nâng cấp vượt trội. Hệ thống mới này kết hợp tốc độ của phiên bản Flash cùng khả năng suy luận chuyên sâu từ dòng Pro, mang đến hình ảnh chất lượng cao mà không làm chậm quy trình làm việc.

Nano Banana 2 tập trung cải thiện khả năng nhất quán của chủ thể, cho phép người dùng duy trì sự đồng nhất của nhiều nhân vật và đồ vật trong cùng một khung cảnh. Khả năng hiển thị văn bản cũng được nâng cao đáng kể, hỗ trợ tạo chữ chính xác trên các mẫu thiết kế và thậm chí dịch thuật trực tiếp trong ảnh. Công cụ này đang được triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái Google, từ ứng dụng Gemini đến Google Ads, đặt ra tiêu chuẩn mới cho các công cụ sáng tạo AI tốc độ cao.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering