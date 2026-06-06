Giá vàng SJC hôm nay giảm hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 6/6 niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so hôm qua.

Sáng 6/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 146-150 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với sáng 5/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 146,2 -150,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với ngày 5/6.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/6 giao dịch ở mức 4.328 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 12,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch chốt tuần, thị trường kim loại quý toàn cầu vừa hứng chịu một đợt lao dốc khi giá vàng thế giới rơi thẳng xuống mốc 4.330 USD. Đây là mức đáy sâu nhất được ghi nhận kể từ đầu năm 2026, khép lại một tuần giao dịch với mức giảm gần 4%. Cơn chấn động này bị kích hoạt trực diện bởi gọng kìm kép: một báo cáo việc làm bùng nổ vượt mọi dự báo từ Phố Wall cộng hưởng cùng thế bế tắc địa chính trị tại Trung Đông, trực tiếp thổi bùng bóng ma lạm phát và áp lực thắt chặt tiền tệ.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) tháng 5 do Bộ Lao động Mỹ công bố đêm qua đã dội gáo nước lạnh vào toàn bộ các vị thế đầu cơ giá lên. Nền kinh tế Mỹ bất ngờ tạo ra thêm tới 172.000 việc làm, tạo một khoảng cách biệt lớn so với mức kỳ vọng khiêm tốn 85.000 của các chuyên gia vĩ mô. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giữ vững ở mức 4,3% và tăng trưởng tiền lương hàng năm hạ nhiệt về mốc 3,4% đúng như dự báo. Thị trường lao động nội tại quá kiên cường đã đập tan mọi ảo tưởng về một lộ trình nới lỏng chính sách, buộc giới đầu tư nhanh chóng xoay trục dòng vốn và đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kích hoạt ít nhất một đợt tăng lãi suất bổ sung (25 điểm cơ bản) trước khi khép lại năm nay.

Giá bitcoin tiếp tục giảm 3,6%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (06/06/2026), giá Bitcoin tiếp tục hứng chịu một đợt điều chỉnh lớn, hiện giao dịch quanh ngưỡng 61.006 USD/BTC, bốc hơi thêm 3,60% chỉ trong 24 giờ qua và chính thức đánh dấu chuỗi trượt dốc 5 phiên liên tiếp.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.685 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất thị trường ghi nhận mức sụt giảm thảm khốc lên tới 17,2%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục nâng đỡ tâm lý của tuần càng trở nên tồi tệ hơn khi ván bài ngoại giao vùng Vịnh lật ngửa với các tín hiệu tiêu cực.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục lên tới 24,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (80.867 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật trên quy mô lớn chưa từng có của các quỹ đầu cơ xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 367 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.222 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.