Tin nóng công nghệ 7/2: Trung Quốc vận hành tuabin điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

1. Xiaomi SU7 gây sốt với độ bền pin kinh ngạc sau 265.000 km

SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi được đưa vào sản xuất. Ảnh: Interesting Engineering.

Một chiếc xe điện Xiaomi SU7 Pro vừa gây chú ý lớn khi duy trì được 94,5% dung lượng tối đa pin sau khi di chuyển 265.000 km trong vòng 18 tháng. Chủ xe là ông Feng đã lái trung bình 600 km mỗi ngày, tương đương hơn 500 chu kỳ sạc xả đầy đủ, một cường độ sử dụng cực cao đối với xe cá nhân.

Kết quả này vượt xa kỳ vọng của ngành công nghiệp xe điện khi các hãng lớn như Tesla thường dự báo mức dung lượng pin sẽ giảm xuống còn 70% sau 160.000 km. Thành tích trên không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm hơn 14.000 USD chi phí nhiên liệu mà còn củng cố niềm tin vào chất lượng pin của gã khổng lồ điện tử Trung Quốc. Dù đây chỉ là trường hợp đơn lẻ, số liệu thực tế này đã trở thành công cụ quảng bá đắc lực cho Xiaomi khi hãng chuẩn bị ra mắt những phiên bản xe điện cải tiến mới trong tương lai.

2. Mỹ hồi sinh nhà máy hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh để phục vụ cuộc đua AI

Động thái này hỗ trợ nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo nguồn năng lượng trong nước cho ngành trí tuệ nhân tạo đang phát triển. Ảnh: Interesting Engineering

Bộ Năng lượng Mỹ vừa ký thỏa thuận cho General Matter thuê lại cơ sở khổng lồ tại Hanford nhằm tái thiết lập chu trình nhiên liệu hạt nhân tiên tiến. Nhà máy này vốn bị bỏ hoang hơn ba thập kỷ sẽ được cải tạo thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch phục vụ nhu cầu khổng lồ của ngành trí tuệ nhân tạo. Dự án tại Washington kết hợp cùng cơ sở ở Kentucky thể hiện chiến lược coi nhiên liệu hạt nhân là ưu tiên an ninh quốc gia để giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Với dự báo tiêu thụ điện năng đạt kỷ lục vào năm 2026, Mỹ đang thúc đẩy làn sóng hồi sinh các lò phản ứng cũ như tại Michigan hay Iowa để cung cấp năng lượng hoạt động liên tục cho các trung tâm dữ liệu. Việc biến những di sản liên bang thành tài sản thương mại không chỉ thúc đẩy đổi mới công nghệ mà còn đảm bảo vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu.

3. Trung Quốc vận hành lưới điện tuabin gió ngoài khơi 20 megawatt lớn nhất thế giới

Tuabin gió này được kết nối với lưới điện ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành tuabin gió ngoài khơi công suất 20 megawatt đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Phúc Kiến. Cỗ máy khổng lồ này có chiều cao tương đương tòa nhà 58 tầng với đường kính vòng quay cánh quạt lên tới 300 mét. Mỗi vòng quay của tuabin có thể quét qua diện tích bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn giúp tối ưu hóa khả năng thu nhận năng lượng gió.

Theo tính toán hệ thống sẽ cung cấp hơn 80 triệu kilowatt điện mỗi năm đủ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 44.000 hộ gia đình. Việc vận hành thành công đơn vị này không chỉ giúp giảm thiểu 22.000 tấn than tiêu chuẩn hàng năm mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong công nghệ năng lượng tái tạo. Thành tựu này cung cấp nền tảng kỹ thuật quan trọng để phát triển các trang trại điện gió tại những vùng biển sâu và có điều kiện khí hậu khắc nghiệt hơn.

4. Apple cho phép tích hợp các chatbot trí tuệ nhân tạo bên thứ ba vào CarPlay

Apple cho phép tích hợp chatbot AI trên CarPlay. Ảnh: Reuters.

Apple dự kiến sẽ cho phép các trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo từ bên thứ ba hoạt động trên nền tảng CarPlay trong vài tháng tới. Đây là bước thay đổi quan trọng so với chính sách hiện tại vốn chỉ ưu tiên sử dụng trợ lý giọng nói Siri. Các nhà phát triển lớn như OpenAI, Anthropic và Google có thể sớm ra mắt phiên bản ứng dụng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói dành riêng cho xe ô tô.

Người dùng sẽ có khả năng truy vấn trực tiếp các chatbot thông minh để nhận hỗ trợ trong khi di chuyển. Tuy nhiên Apple vẫn giữ quyền kiểm soát khi không cho phép thay thế hoàn toàn Siri hoặc thay đổi từ khóa kích hoạt hệ thống. Để sử dụng người dùng cần mở ứng dụng trước khi kích hoạt chế độ đàm thoại tự động. Động thái này nhằm mục đích tăng cường tính tương tác và mang lại trải nghiệm lái xe hiện đại hơn thay vì phải sử dụng các giải pháp thay thế phức tạp như trước đây.

5. Tesla tuyển dụng kỹ sư quy mô lớn cho tham vọng thống trị ngành điện mặt trời

Tesla tuyển dụng kỹ sư quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Tesla đang tích cực tuyển dụng nhân sự để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất linh kiện điện mặt trời lớn nhất nước Mỹ của Elon Musk. Theo các bài đăng từ lãnh đạo cấp cao, công ty đặt kế hoạch táo bạo thiết lập công suất sản xuất 100 gigawatt trong nước trước cuối năm 2028. Đây là nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo bất chấp những khó khăn từ thị trường xe điện.

Tuy nhiên giới phân tích nhận định đây là một kỳ tích khó khăn khi năng lực sản xuất pin mặt trời của Mỹ hiện còn rất khiêm tốn so với Trung Quốc. Dự án này cũng đối mặt với thách thức chính trị khi quan điểm của Elon Musk trái ngược với sự phản đối năng lượng tái tạo từ tổng thống Donald Trump. Dù vậy Tesla vẫn quyết tâm thúc đẩy quy trình sản xuất từ nguyên liệu thô trên đất Mỹ để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững.

