Suất đầu tư Quốc lộ 1A mở rộng "khủng" thế nào so với các dự án giao thông trọng điểm?

Kinh tế số
Thị trường chứng khoán Việt vượt mốc 13 triệu tài khoản giao dịch
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tổng số tài khoản giao dịch đã vượt mốc 13 triệu vào cuối tháng 5/2026.
Phát Đạt chuẩn bị thoái vốn khỏi Serenity Phước Hải, có thể thu về 3.000 tỷ
Phát Đạt dự kiến chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity - chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải. Thương vụ này có thể mang về cho doanh nghiệp khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Tập đoàn Lộc Trời
Giai đoạn 2021 - 2024, nhiều biến cố xảy ra dồn dập từ đối tác hủy hợp tác, công nợ với nông dân, cho đến Tổng Giám đốc gây thất thoát,... đã đẩy Tập đoàn Lộc Trời - một trong những công ty xuất khẩu gạo hàng đầu cả nước rơi vào khủng hoảng.
Điểm tên loạt dự án tỷ USD sẵn sàng khởi công dịp kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác
TP HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để trước ngày 2/7 sẽ khởi công các dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 381.326 tỷ đồng, tương đương 14,4 tỷ USD.
Diễn biến mới tại TV1 sau khi chủ tịch bị khởi tố
Ông Nguyễn Kim Cương, Tổng Giám đốc TV1 sẽ phụ trách hoạt động HĐQT công ty kể từ ngày 2/6.
Sân bay Tân Sơn Nhất tăng chuyến dịp cao điểm hè
Trong dịp hè 2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.
Chân dung nữ chủ tịch công ty sở hữu mảng sản xuất của VinFast
CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) có Chủ tịch mới là bà Thái Thị Thanh Hải, còn Tổng Giám đốc là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup.
Ngân hàng Nhà nước nới room cho vay bất động sản, doanh nghiệp nào được hưởng lợi?
3 nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách nới room tăng trưởng bất động sản gồm: bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng, nhóm nhà ở xã hội.
Giá vàng SJC điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp
Giá vàng miếng SJC sáng 4/6 niêm yết ở mức 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.
Petrolimex muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, chuyện gì đang xảy ra?
Quyết định thoái toàn bộ cổ phiếu quỹ của Petrolimex nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành.
Cổ phiếu THD tăng sốc 400% chỉ trong 1 tháng: Bức tranh kinh doanh Thaiholdings thế nào?
Thị giá cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng từ khoảng 31.000 lên 160.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy một tháng, gây chú ý mạnh trên thị trường và đặt ra câu hỏi về nền tảng kinh doanh phía sau đà tăng này.
Đề xuất “ưu đãi vượt trội” cho phát triển nhà ở cho thuê
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn khi đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.
Gần 26 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng
Trong 5 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng đáng kể, song lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng gia tăng, phản ánh bức tranh kinh doanh nhiều biến động và phân hóa rõ nét.
KDI Group lập “cú đúp” tại giải thưởng Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026
Không chỉ được đánh giá cao ở chất lượng không gian sống, Vega City còn ghi dấu ấn với định hướng phát triển dài hạn khi đồng thời được vinh danh trong Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam.
Giá vàng SJC hôm nay giảm còn 157 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.
Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 11%, tín hiệu gì từ thị trường tiền tệ?
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng vọt lên 11% khiến Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 13.600 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản.
Vừa bị MB phong tỏa tài khoản, LDG tiếp tục bị Sacombank siết nợ hơn 500 "sổ đỏ"
Tính đến cuối quý I/2026, tổng dư nợ và lãi vay quá hạn của LDG đã vượt 850 tỷ đồng.Trong đó, khoản nợ quá hạn lớn nhất thuộc về Sacombank với tổng dư nợ gốc và lãi hơn 432 tỷ đồng.
Sau chương trình chuyển đổi vàng mua nhà, Vinhomes huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu
Lô trái phiếu vừa phát hành của Vinhomes có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029.
Sự trỗi dậy của các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng
Làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ngân hàng đang làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường chứng khoán Việt Nam.
Giá vàng SJC hôm nay điều chỉnh mạnh
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.