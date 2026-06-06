Suất đầu tư Quốc lộ 1A mở rộng "khủng" thế nào so với các dự án giao thông trọng điểm?

Thị giá cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng từ khoảng 31.000 lên 160.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy một tháng, gây chú ý mạnh trên thị trường và đặt ra câu hỏi về nền tảng kinh doanh phía sau đà tăng này.