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Suất đầu tư Quốc lộ 1A mở rộng "khủng" thế nào so với các dự án giao thông trọng điểm?

Lệ Chi
Minh Khang
Lệ Chi Minh Khang

Suất đầu tư Quốc lộ 1A đoạn vành đai 1 - Cầu Giẽ lên tới hơn 4.400 tỷ đồng/km, cao gấp nhiều lần các dự án cao tốc lớn như Hà Nội - Hải Phòng hay Bắc - Nam.

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