Tin nóng công nghệ 4/2: Robot hình người Moya gây sốt với khả năng bộc lộ cảm xúc như thật

1. Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay vận tải tự hành hybrid thế hệ mới

Đây là mẫu máy bay vận tải không người lái đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Máy bay vận tải tự hành YH-1000S vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại Trùng Khánh đánh dấu bước tiến mới của Trung Quốc trong lĩnh vực logistics toàn cầu. Được phát triển bởi CAAA, mẫu phi cơ này sử dụng hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ cho phép cất hạ cánh trên những đường băng cực ngắn như đường phụ hay thảm cỏ.

Với tầm bay 1.500 km và tải trọng 1.200 kg, YH-1000S không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa đến các vùng hẻo lánh mà còn hỗ trợ cứu hộ thiên tai và giám sát hàng hải. Thiết kế linh hoạt cho phép máy bay bốc dỡ hàng từ phía trước hoặc thả từ dưới bụng đồng thời có thể lắp thêm phao để hạ cánh trên nước. Sự ra đời của YH-1000S cùng các dòng drone vận tải khác đang tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế độ cao thấp và củng cố năng lực phản ứng khẩn cấp của quốc gia này.

2. Robot hình người Moya gây sốt với khả năng bộc lộ cảm xúc như thật

Robot hình người Moya của Trung Quốc được thiết kế để hỗ trợ, tương tác và đồng hành cùng con người. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty DroidUp vừa ra mắt robot hình người mang tên Moya tại Thượng Hải với khả năng duy trì giao tiếp bằng mắt và biểu cảm khuôn mặt tinh tế. Được mô tả là robot thông minh sở hữu cơ thể sinh học hoàn chỉnh đầu tiên, Moya cao 1,65 mét và nặng khoảng 32 kg. Điểm đặc biệt của robot này là khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể từ 32 đến 36 độ C cùng dáng đi giống người tới 92%.

Moya được thiết kế theo mô hình trí tuệ nhân tạo hiện thân để có thể nhận thức và hành động trong môi trường vật lý thay vì chỉ hoạt động kỹ thuật số. DroidUp dự kiến sẽ đưa robot vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục vào cuối năm 2026 với giá khởi điểm khoảng 1,2 triệu yên (7.900 USD). Dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều về cảm giác bất an khi quá giống người, Moya vẫn đánh dấu bước tiến mới trong việc xóa nhòa ranh giới giữa máy móc và nhân loại.

3. Công ty Nhật Bản nâng cấp sợi thủy tinh giúp ngăn chip trí tuệ nhân tạo biến dạng

Vải thủy tinh của Nitto Boseki có độ giãn nở nhiệt thấp, khiến nó trở thành vật liệu quý giá cho các chip AI hiệu năng cao. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Nitto Boseki của Nhật Bản dự kiến tung ra thị trường phiên bản cải tiến của vải sợi thủy tinh vào năm 2028 nhằm giải quyết hiện tượng cong vênh do nhiệt trên các chip trí tuệ nhân tạo công suất lớn. Sản phẩm thế hệ mới này giúp cải thiện hệ số giãn nở nhiệt tới 30%, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các bộ xử lý đồ họa hiện đại.

Hiện tại Nittobo đang nắm giữ khoảng 90% thị phần toàn cầu đối với vật liệu cách điện chuyên dụng này. Các đại gia công nghệ như Nvidia, Google và Apple đều đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung từ Nittobo để phục vụ lộ trình sản xuất thiết bị tương lai. Để đáp ứng nhu cầu bùng nổ, công ty đã đầu tư 15 tỷ yên để xây dựng cơ sở hạ tầng tại Fukushima và Đài Loan nhằm tăng gấp ba công suất. Sự bứt phá này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng bán dẫn mà còn đẩy giá cổ phiếu Nittobo lên mức kỷ lục mới.

4. Honor quảng cáo pin điện thoại có dung lượng gấp đôi iPhone

Điện thoại thông minh Power 2 mới của Honor sở hữu viên pin dung lượng 10.080 miliampe giờ. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đang khơi mào cuộc đua tăng dung lượng pin để đối phó với sự tiêu hao năng lượng từ màn hình lớn và chip hiệu năng cao. Honor vừa gây chú ý khi ra mắt dòng Power 2 sở hữu viên pin 10.080 mAh, gấp đôi dung lượng của phiên bản iPhone cao cấp nhất từ Apple. Không kém cạnh, Xiaomi cũng vừa tung ra mẫu Turbo 5 Max với dung lượng 9.000 mAh, trong khi Vivo và Oppo đều có các sản phẩm tương đương.

Chìa khóa của sự bứt phá này nằm ở việc thay thế cực dương than chì truyền thống bằng vật liệu silicon-carbon giúp lưu trữ năng lượng nhiều hơn. Nhờ lợi thế chuỗi cung ứng sâu rộng từ các đối tác như Amperex Technology và BTR, chi phí vật liệu mới đang giảm dần dù quy trình sản xuất phức tạp hơn. Để giải quyết lo ngại về tuổi thọ pin, Honor thậm chí cam kết thay pin miễn phí cho người dùng nếu dung lượng giảm sâu trong hai năm đầu sử dụng.

5. Pháp khám xét văn phòng X của Elon Musk do nghi vấn thuật toán sai lệch

Văn phòng X của Elon Musk bị khám xét. Ảnh: Reuters.

Văn phòng công tố Paris vừa tiến hành khám xét trụ sở mạng xã hội X tại Pháp nhằm phục vụ một cuộc điều tra bắt đầu từ đầu năm 2025. Đơn vị phòng chống tội phạm mạng cùng Europol và cảnh sát Pháp đã trực tiếp tham gia chiến dịch này sau khi nhận được khiếu nại từ một nghị sĩ. Cụ thể các nhà chức trách đang làm rõ cáo buộc rằng những thuật toán thiên vị của X có khả năng đã làm sai lệch hoạt động của hệ thống xử lý dữ liệu tự động.

Phía công ty của Elon Musk hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Đáng chú ý cơ quan công tố Paris cũng tuyên bố sẽ ngừng sử dụng X và chuyển sang truyền thông qua LinkedIn và Instagram. Động thái này cho thấy áp lực pháp lý ngày càng lớn đối với các nền tảng công nghệ lớn trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng của hệ thống thuật toán điều phối thông tin.

