Con gái và con trai bầu Thụy gia nhập Sacombank

Con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) được bổ nhiệm làm Trợ lý HĐQT và Trợ lý Tổng giám đốc Sacombank.

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức vụ Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Cùng với đó HĐQT cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 4/6/2026.

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Sacombank, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Ông Thái mới đây vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Bên cạnh đó, ông Thái đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Công ty này là đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1).

Ông Nguyễn Xuân Thái.

Trong khi đó, trưởng nữ nhà bầu Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh cũng từng gây chú ý khi được công bố giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) vào tháng 8/2025 vừa rồi, khi đó cô 24 tuổi.

Với sự kiện này, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đã vượt qua ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995, thiếu gia nhà bầu Hiển) - người đang giữ vị trí là chủ tịch của CLB Hà Nội FC - để trở thành nữ chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bà Mỹ Anh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật CTCP Thaispace. Thaispace được thành lập tháng 12/2021, được thành lập với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.

Lợi nhuận Sacombank giảm mạnh

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ do ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng lên 2.024 tỷ đồng.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6% so với kết quả năm 2025. Như vậy, sau 3 tháng, Sacombank mới thực hiện được 26% kế hoạch đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT cho rằng kế hoạch lợi nhuận năm nay của Sacombank là mức tăng trưởng cũng khá là thận trọng. “Điều này bắt nguồn từ định hướng của ngân hàng trong hoạt động sắp tới, chúng tôi muốn gia tăng mức độ dự phòng nhằm chủ động xử lý nợ xấu và đồng thời tạo một nền tảng trong bối cảnh rủi ro đang gia tăng”, ông Tuệ thông tin.

Lãnh đạo nhà băng cho rằng thay vì chạy theo con số tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thì Sacombank lựa chọn phương án tối ưu là ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tạo một nền tảng tài chính vững chắc hơn trước những biến động khó lường và bất ổn của thị trường.

“Chúng tôi nghĩ rằng là việc này thì không chỉ giúp tối ưu hóa tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng khả năng chống chịu rủi ro trong dài hạn của Sacombank. Đây cũng là một chiến lược mà của Hội đồng quản trị đã trình bày ở trong phương hướng cũng như là chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới của Sacombank”, ông Tuệ nhấn mạnh.