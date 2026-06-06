Boeing 787 mới tinh của Lufthansa bất ngờ “gục đầu” tại sân bay Frankfurt, nhiều người bị thương

Một chiếc Boeing 787-9 của Lufthansa gặp sự cố khi đỗ tại Frankfurt, khiến nhiều nhân viên mặt đất bị thương. Vụ việc đang được điều tra.

Theo Reuters và nhiều hãng truyền thông quốc tế, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết một chiếc Boeing 787-9 đã gặp sự cố hiếm thấy tại sân bay Frankfurt khi càng đáp trước bất ngờ thu lại trong lúc máy bay đang đỗ tại cửa lên máy bay, khiến nhiều nhân viên mặt đất bị thương.

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 787-9 Dreamliner, dự kiến thực hiện chuyến bay từ Frankfurt tới Los Angeles (Mỹ). Vào thời điểm xảy ra sự cố, hành khách chưa bắt đầu lên máy bay; trên khoang chỉ có tổ bay và nhân viên phục vụ mặt đất. Chuyến bay sau đó đã bị hủy.

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy bánh đáp trước bất ngờ trượt về phía trước, khiến phần mũi máy bay chúi mạnh xuống mặt sân. Một số nhân viên mặt đất đứng gần đó đã phải vội vã tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Hình ảnh đáng sợ khi xảy ra sự cố. Nguồn: Guancha.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc Boeing 787-9 này mới chỉ một năm tuổi và được Boeing bàn giao cho Lufthansa vào tháng 1 năm nay. Đây là một trong những máy bay thân rộng mới nhất được hãng đưa vào khai thác. Từ khi bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 2 đến nay, chiếc máy bay đã thực hiện tổng cộng 137 chuyến bay.

Boeing cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và đang phối hợp với Lufthansa để điều tra nguyên nhân.

Ông Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn hàng không của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nhận định việc càng đáp trước bị sập khi máy bay đang đỗ là hiện tượng rất hiếm gặp. Theo ông, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, song các khả năng có thể bao gồm hư hỏng sẵn có ở hệ thống càng đáp, lỗi cơ khí hoặc sai sót trong quá trình bảo dưỡng.

Hình ảnh chiếc Boeing 787-9 của Lufthansa "gục đầu" ở sân bay Franfurt. Ảnh: QQnews.

Đây không phải lần đầu tiên Boeing 787 gặp sự cố tương tự. Năm 2021, tại sân bay Heathrow ở London (Anh), một chiếc Boeing 787-8 cũng đã bất ngờ thu càng đáp trước trong lúc đang được kiểm tra kỹ thuật tại vị trí đỗ. Phần mũi máy bay khi đó đập mạnh xuống sân đỗ. Kết quả điều tra cho thấy chốt an toàn dùng để khóa càng đáp đã bị lắp sai vị trí, khiến hệ thống vô tình kích hoạt cơ chế thu càng.

Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay thân rộng hai lối đi chuyên phục vụ các đường bay quốc tế tầm xa và chính thức đi vào khai thác từ năm 2011. Phiên bản 787-9 gặp nạn lần này có sức chứa tối đa 296 hành khách.

Trong những năm gần đây, chương trình Boeing 787 nhiều lần vướng các tranh cãi liên quan đến chất lượng sản xuất và kiểm soát kỹ thuật. Một số đợt bàn giao máy bay từng bị tạm dừng để phục vụ công tác kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình chế tạo.

Theo Guancha.