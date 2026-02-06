Tin nóng công nghệ 6/2: OpenAI ra mắt trợ lý AI Frontier quyết đấu cùng Anthropic

VietTimes - OpenAI ra mắt trợ lý AI Frontier quyết đấu cùng Anthropic; Amazon rót 200 tỷ USD vào AI khiến cổ phiếu sụt giảm mạnh;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. OpenAI ra mắt trợ lý AI Frontier quyết đấu cùng Anthropic trên thị trường doanh nghiệp

OpenAI ra mắt dịch vụ trợ lý AI. Ảnh: Yahoo Finance.

OpenAI vừa chính thức giới thiệu dịch vụ Frontier giúp các công ty xây dựng và quản lý các tác nhân trí tuệ nhân tạo có khả năng hoàn thành những tác vụ chuyên biệt như sửa lỗi phần mềm.

Nền tảng này là một phần trong nỗ lực chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp từ các đối thủ mà tiêu biểu là Anthropic vốn đang nắm giữ nguồn doanh thu lớn từ phân khúc này.

Giám đốc điều hành Sam Altman khẳng định tăng trưởng doanh nghiệp sẽ là trọng tâm hàng đầu của công ty trong thời gian tới.

Cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ càng thêm căng thẳng khi cả hai đều đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu và chuẩn bị tung ra các quảng cáo đối nghịch tại Super Bowl sắp tới.

Theo đại diện OpenAI dịch vụ Frontier được thiết kế để tương thích với cơ sở hạ tầng sẵn có của khách hàng giúp doanh nghiệp triển khai lớp trí tuệ nhân tạo một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

2. Anthropic ra mắt Claude Opus 4.6 thách thức các phần mềm truyền thống

Anthropic ra mắt Claude Opus 4.6. Ảnh: Yahoo Finance.

Công ty khởi nghiệp Anthropic vừa trình làng mô hình trí tuệ nhân tạo Claude Opus 4.6 với nhiều cải tiến vượt bậc về độ tin cậy và khả năng xử lý tác vụ dài.

Phiên bản nâng cấp này cho thấy sức mạnh vượt trội trong lĩnh vực lập trình và tài chính đồng thời có thể xử lý một triệu đơn vị dữ liệu trong một lần yêu cầu.

Anthropic cũng giới thiệu công cụ Claude Code giúp phân chia công việc cho nhiều tác nhân tự hành để hoàn thành dự án nhanh hơn.

Sự xuất hiện của các mô hình AI tiên tiến đã gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán khiến cổ phiếu của các hãng phần mềm truyền thống như Salesforce và Workday sụt giảm mạnh.

Dù vậy một số chuyên gia cho rằng các công ty phần mềm lâu đời vẫn có lợi thế nhờ kho dữ liệu chuyên biệt đồ sộ. Hiện tại Anthropic đang nỗ lực kết nối AI với các công cụ cũ để gia tăng giá trị sử dụng cho doanh nghiệp.

3. Amazon rót 200 tỷ USD vào AI khiến cổ phiếu sụt giảm mạnh

Amazon dự kiến ​​chi tiêu vốn tăng 50% trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Amazon vừa công bố kế hoạch chi tiêu kỷ lục 200 tỷ USD cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong năm 2026, tăng hơn 50% so với năm trước.

Thông tin này lập tức khiến cổ phiếu hãng giảm 11,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ do giới đầu tư lo ngại về chi phí vận hành khổng lồ.

Dù doanh thu của Amazon Web Services tăng trưởng 24% đạt 35,6 tỷ USD, con số này vẫn bị lu mờ trước tốc độ bùng nổ của đối thủ Google Cloud và Azure.

Giám đốc điều hành Andy Jassy khẳng định việc đầu tư là bắt buộc để duy trì lợi thế cạnh tranh và tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh AI, Amazon còn mạnh tay cắt giảm 30.000 nhân sự và rút lui khỏi mảng cửa hàng vật lý để tập trung vào thương mại điện tử và quảng cáo. Tuy nhiên thị trường vẫn tỏ ra thận trọng khi đòi hỏi hãng phải chứng minh được lợi nhuận tương xứng với mức chi tiêu đầu tư vốn quá lớn hiện nay.

4. Ấn Độ thúc đẩy công nghệ tái chế khoáng sản thiết yếu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Ngành công nghiệp phụ thuộc vào thị trường phế liệu phi chính thức tại Ấn Độ đang được cải tổ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Các doanh nghiệp Ấn Độ đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực tái chế khoáng sản thiết yếu nhằm hưởng lợi từ chương trình ưu đãi trị giá 166 triệu USD của chính phủ.

Sáng kiến này cung cấp mức trợ cấp 20% chi phí vốn cho các công ty tham gia sản xuất lithium, coban và niken từ rác thải điện tử.

Mục tiêu cốt lõi của New Delhi là xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững cho xe điện và năng lượng tái tạo, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Những tên tuổi lớn như Attero Recycling và Lohum Cleantech đang tích cực mở rộng quy mô nhà máy để tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ từ các bãi rác đô thị.

Tuy nhiên thách thức lớn nhất hiện nay là việc tích hợp hệ thống thu gom phi chính thức vốn đang xử lý 90% lượng rác thải. Việc chuyển đổi sang mô hình tái chế chính quy không chỉ giúp bảo đảm an ninh tài nguyên mà còn bảo vệ sức khỏe người lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

5. Các hãng pin Hàn Quốc đặt cược vào robot để vượt qua khủng hoảng xe điện

Robot đang nổi lên như một điểm sáng tiềm năng cho các nhà sản xuất pin. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong bối cảnh thua lỗ nặng nề do thị trường xe điện sụt giảm, các nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang chuyển hướng sang lĩnh vực robot để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. LG Energy Solution hiện dẫn đầu khi cung cấp tế bào pin hình trụ mật độ năng lượng cao cho sáu công ty công nghệ hàng đầu thế giới để phát triển robot hình người.

Trong khi đó Samsung SDI vừa bắt tay với Hyundai Motor để nghiên cứu các dòng pin tối ưu cho hệ thống vận động bipedal và trí tuệ nhân tạo trên robot.

Dù quy mô thị trường robot hiện vẫn nhỏ hơn nhiều so với xe điện, nhưng các chuyên gia nhận định biên lợi nhuận từ mảng này sẽ cao hơn đáng kể do yêu cầu khắt khe về công nghệ. Tuy nhiên việc chuyển đổi này cần thời gian để tạo ra đóng góp tài chính rõ rệt thay vì giúp xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào chu kỳ biến động của ngành ô tô.

