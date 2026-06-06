Ông Putin tiết lộ "cuộc gặp bí mật" ở Kiev, phản hồi thư ngỏ của ông Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố thêm nhiều thông tin liên quan tới một cuộc gặp bí mật ở Kiev và đưa ra phản ứng trước bức thư ngỏ của ông Zelensky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm nay, nơi ông tiết lộ rằng Kiev từng đề nghị đàm phán thông qua một doanh nhân Nga, nhưng chỉ một ngày sau đó lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công khiến nhiều nữ sinh Nga thiệt mạng tại một ký túc xá trường cao đẳng.

Trong bài phát biểu kéo dài 45 phút cùng phiên hỏi đáp kéo dài khoảng 2 giờ, ông Putin đề cập đến chính sách kinh tế, cuộc xung đột Ukraine cũng như mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nga với Trung Quốc, Ấn Độ và các đối tác trong khối BRICS.

Dưới đây là những nội dung đáng chú ý.

Thư ngỏ của ông Zelensky

Trong phần hỏi đáp, ông Putin đã công khai phản hồi bức thư gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích ông Putin, cảnh báo Nga sẽ tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đồng thời đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Putin bác bỏ nhiều nội dung trong bức thư, đặt câu hỏi về việc ông Zelensky cho rằng Liên minh châu Âu (EU), thay vì Mỹ, nên cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông cũng chỉ trích việc nhà lãnh đạo Ukraine từ chối tổ chức bầu cử và cho rằng ông Zelensky đã “tiếm quyền” sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào năm 2024.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, nhưng nhấn mạnh ông sẽ không gặp ông Zelensky “chỉ để gặp mặt”.

Ông Putin cho biết lần gần nhất Nga bước vào tiến trình đàm phán với Ukraine và các nước hậu thuẫn châu Âu một cách thiện chí, kết quả là các Thỏa thuận Minsk.

“Các thỏa thuận đó chỉ nhằm một mục đích, đó là kéo dài thêm thời gian để tái vũ trang cho Ukraine. Vậy tại sao chúng tôi lại cần lặp lại điều tương tự thêm một lần nữa?”, ông nói.

Các cuộc tiếp xúc bí mật tại Kiev

Lần đầu tiên, ông Putin tiết lộ rằng một doanh nhân giấu tên đã gọi cho ông vào tháng trước và cho biết người này được mời tới Kiev để gặp các quan chức Ukraine.

Theo ông Putin, phía Ukraine đã sử dụng cuộc gặp này như một kênh liên lạc gián tiếp nhằm đề nghị tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau cuộc tiếp xúc đó, lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng UAV cảm tử nhằm vào ký túc xá của một trường cao đẳng ở Lugansk, khiến 21 người thiệt mạng, phần lớn là các nữ sinh tuổi thiếu niên.

“Tôi đã hỏi ông ấy rằng điều đó có nghĩa là gì? Họ đề nghị một cuộc gặp, nhưng lại thực hiện những cuộc tấn công khủng khiếp, trắng trợn như việc sát hại trẻ em”, ông Putin kể lại cuộc trao đổi với doanh nhân này sau vụ tấn công. “Theo lời ông ấy thì: ‘Tôi không có lời giải thích nào cả’.”

Liên hệ với bức thư của ông Zelensky, Tổng thống Nga cho rằng thay vì “tạo ra bầu không khí thuận lợi cho một cuộc gặp trực tiếp”, nội dung bức thư thực chất nhằm “đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào diễn ra”.

Chủ quyền của Nga

Trong suốt bài phát biểu và phần trả lời câu hỏi, ông Putin nhiều lần nhấn mạnh khái niệm chủ quyền quốc gia. Theo ông, sau khi bị cắt khỏi nhiều định chế tài chính và thương mại phương Tây, Nga đã buộc phải thích nghi cả trên chiến trường lẫn trong lĩnh vực kinh tế.

“Chủ quyền đồng nghĩa với việc phải thông minh hơn và mạnh hơn”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, chủ quyền không chỉ đơn thuần là “khả năng chống lại áp lực từ bên ngoài”. “Đó còn là chất lượng của bộ máy quản lý nhà nước, của nền kinh tế và của toàn xã hội,” ông nói.

Ông Putin cũng nhắc đến Ukraine khi nói về vai trò của chủ quyền trong chiến tranh.

“Muốn giành chiến thắng, bạn phải có nền công nghiệp quốc phòng của riêng mình. Bạn phải có nền tảng khoa học của riêng mình và nguồn lực của riêng mình,” ông nói. “Nga có tất cả những điều đó. Vì vậy, những người đang đối đầu với chúng tôi càng sớm hiểu điều đó thì càng tốt cho họ”, ông nói.

Trung Quốc và Ấn Độ là “đối tác chiến lược”

Theo ông Putin, chủ quyền cũng đồng nghĩa với việc xây dựng quan hệ đối tác với những quốc gia có cùng quan điểm.

Ông cho rằng trước đây hoạt động thương mại giữa các nước Á - Âu như Nga và Trung Quốc phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán, logistics, bảo hiểm và trọng tài vốn được kiểm soát từ “một số trung tâm hạ tầng của phương Tây”.

Tuy nhiên, hiện nay Moscow cùng các đối tác BRICS đang xây dựng những cơ chế thay thế.

Ông nhấn mạnh Nga trong tương lai chỉ hợp tác với các đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ - những nước “tôn trọng các nghĩa vụ và cam kết mang tính tương hỗ”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi các quốc gia này phát triển hệ thống tài chính và công nghệ độc lập.

“Nga đã rút ra bài học của mình”, ông nói. “Chúng tôi đã chứng kiến một số nhà cung cấp phần mềm rời khỏi thị trường. Chúng tôi đã thấy các khoản thanh toán bị phong tỏa. Chúng tôi đã thấy chính trị can thiệp vào các mối quan hệ thương mại.”

Ông Putin nhận định cán cân quyền lực kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho BRICS.

Theo ông, các nước BRICS đã đóng góp khoảng 49% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm qua, trong khi “đóng góp của cái gọi là Nhóm G7 chỉ vào khoảng 18%”.

Theo RT