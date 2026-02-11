Tin nóng công nghệ 11/2: YouTube Music thu phí người dùng muốn xem lời bài hát

1. Drone tự hành đột phá trong việc quản lý kho lạnh âm 29 độ C

Máy bay không người lái Corvus One for Cold Chain thực hiện quét kho tự động trong tủ đông. Ảnh: Interesting Engineering.

Corvus Robotics vừa ra mắt hệ thống drone tự hành Corvus One dành riêng cho chuỗi cung ứng lạnh giúp quản lý hàng tồn kho trong môi trường âm 29 độ C. Thiết bị này giải quyết bài toán khó về nhân lực khi loại bỏ nhu cầu con người phải làm việc thủ công trong các kho đông lạnh khắc nghiệt. Hệ thống có khả năng vận hành liên tục mà không cần thay đổi cơ sở hạ tầng kho bãi hay phụ thuộc vào mạng Wi-Fi và các dấu hiệu định vị.

Nhờ cảm biến công nghiệp hiện đại Corvus One có thể quét mã vạch chính xác ngay cả khi bị đóng băng hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Hiện tại chuỗi siêu thị Kroger đang ứng dụng công nghệ này để tối ưu hóa độ chính xác của dữ liệu và giảm thiểu rủi ro an toàn lao động. Giải pháp cung cấp dưới dạng dịch vụ cho thuê robot giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và quản lý hàng hóa hiệu quả hơn.

2. Chính sách thu phí mới của YouTube

Người dùng YouTube Music miễn phí cho biết họ bị khóa quyền xem lời bài hát chỉ sau vài lần nghe, điều này khiến họ phải chuyển sang dùng tài khoản Premium. Ảnh: Interesting Engineering.

Google đang siết chặt các tính năng trên tài khoản YouTube Music miễn phí bằng cách giới hạn số lần xem lời bài hát. Thay vì được truy cập không giới hạn như trước đây, người dùng hiện chỉ có thể xem lời khoảng năm lần trước khi hệ thống yêu cầu nâng cấp lên gói Premium. Động thái này ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhỏ nhưng đang dần được triển khai rộng rãi trên quy mô toàn cầu.

Đại diện Google xác nhận với Ars Technica rằng đây là một phần trong kế hoạch thử nghiệm nhằm thúc đẩy doanh thu từ dịch vụ đăng ký trả phí. Quyết định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng khi một tính năng cơ bản bỗng dưng bị đưa vào danh sách thu phí.

Trước đó Spotify từng thực hiện thay đổi tương tự nhưng đã phải hủy bỏ do phản ứng dữ dội từ người dùng. Hiện tại doanh thu từ mảng dịch vụ của YouTube đang tăng trưởng mạnh nhờ các chính sách thắt chặt quảng cáo và hạn chế tính năng miễn phí.



3. Discord thắt chặt quản lý người dùng trẻ em bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Discord thắt chặt quản lý người dùng. Ảnh: BGR.

Bắt đầu từ tháng 3 tới Discord sẽ triển khai thiết lập mặc định dành cho thanh thiếu niên trên phạm vi toàn cầu nhằm tăng cường an toàn trực tuyến. Theo chính sách mới tất cả người dùng sẽ bị giới hạn quyền truy cập vào các kênh bị hạn chế và tính năng nhắn tin cho đến khi xác minh độ tuổi thành công. Người dùng có thể lựa chọn xác thực thông qua phần mềm ước tính độ tuổi bằng khuôn mặt của Discord hoặc gửi tài liệu cho bên thứ ba.

Bên cạnh đó hệ thống còn tích hợp mô hình suy luận độ tuổi chạy ngầm để xác định tài khoản người lớn mà không cần yêu cầu xác minh trực tiếp trong mọi trường hợp. Động thái này tiếp nối những thay đổi về quyền riêng tư được áp dụng tại Anh và Úc vào năm ngoái. Dù gây ra một số bất tiện nhưng Discord khẳng định đây là bước đi cần thiết để bảo vệ người dùng trên mười ba tuổi trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng.

4. Cuộc chiến lì xì của các gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo Trung Quốc

Cuộc chiến giành giật người dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gay gắt tại Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Trước thềm tết Nguyên Đán 2026, các đại gia công nghệ Trung Quốc đang bước vào cuộc đua thu hút người dùng bằng những phong bao lì xì trị giá hàng tỷ nhân dân tệ. ByteDance mở màn khi trở thành đối tác đám mây độc quyền cho chương trình gala xuân của đài truyền hình quốc gia CCTV với chatbot Doubao đóng vai trò tương tác chính.

Để đáp trả, Tencent đã chi một tỷ nhân dân tệ cho chiến dịch lì xì trên ứng dụng Yuanbao nhằm tái hiện thành công mang tính lịch sử của WeChat năm 2015. Alibaba thậm chí chơi lớn hơn khi thông báo dành ba tỷ nhân dân tệ phân phối qua mô hình ngôn ngữ lớn Qwen kèm theo các ưu đãi đồ uống miễn phí. Trong khi đó Baidu cũng tung ra 500 triệu nhân dân tệ để quảng bá cho Ernie Bot với giải thưởng cá nhân lên tới 10.000 nhân dân tệ. Các chuyên gia nhận định đây là chiến lược quan trọng để chiếm lĩnh cổng lưu lượng truy cập trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

5. Nio thực hiện đợt thu hồi xe điện quy mô kỷ lục tại Trung Quốc

Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc Nio đang triệu hồi 246.229 xe, bao gồm các mẫu ES8, ES6 và EC6. Ảnh: Reuters.

Hãng xe điện Nio vừa thông báo triệu hồi 246.229 phương tiện do lỗi phần mềm gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Đây được coi là đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay của một nhà sản xuất ô tô điện nội địa Trung Quốc. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm ES8, ES6 và EC6 được sản xuất trong giai đoạn từ tháng ba năm 2018 đến tháng một năm 2023. Theo cơ quan quản lý thị trường, lỗi phần mềm này có thể khiến cụm đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm bị tắt đột ngột khi đang vận hành.

Quy mô đợt triệu hồi lần này tương đương với ba phần tư lượng xe bán ra của Nio trong năm 2025. Phía công ty sẽ tiến hành cập nhật phần mềm từ xa hoặc hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm dịch vụ để khắc phục sự cố. Cùng ngày thương hiệu Zeekr cũng phải triệu hồi hơn 38.000 xe do các mối nguy hiểm liên quan đến bộ phận pin năng lượng.

