Tin nóng công nghệ 24/9: OpenAI, Oracle và SoftBank chi 400 tỷ USD xây 5 trung tâm dữ liệu AI

VietTimes - OpenAI, Oracle và SoftBank chi 400 tỷ USD xây 5 trung tâm dữ liệu AI mới tại Mỹ; WhatsApp ra mắt tính năng dịch tin nhắn thời gian thực, kết nối hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. OpenAI, Oracle và SoftBank chi 400 tỷ USD xây 5 trung tâm dữ liệu AI mới tại Mỹ

Quá trình xây dựng đang được tiến hành tại một địa điểm cơ sở hạ tầng AI của Dự án Stargate. Ảnh: Reuters.

OpenAI, cùng với Oracle và SoftBank, vừa công bố kế hoạch xây dựng năm trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) mới tại Mỹ, đánh dấu một bước tiến lớn trong dự án đầy tham vọng Stargate.

Ba trung tâm dữ liệu sẽ được OpenAI và Oracle xây dựng tại các bang Texas và New Mexico. Hai trung tâm còn lại sẽ được xây dựng tại Ohio và Texas, với sự hợp tác của SoftBank và một chi nhánh của SoftBank.

Theo OpenAI, dự án sẽ nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu của Stargate lên gần 7 gigawatt, với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ USD trong ba năm tới. Giám đốc điều hành Sam Altman nhấn mạnh: "AI chỉ có thể thực hiện được lời hứa của mình nếu chúng ta xây dựng đủ khả năng tính toán để hỗ trợ nó".

2. WhatsApp ra mắt tính năng dịch tin nhắn thời gian thực

WhatsApp ra mắt tính năng mới. Ảnh: Reuters.

Meta Platforms vừa công bố một tính năng dịch tin nhắn mới trên WhatsApp, cho phép hơn 3 tỷ người dùng giao tiếp dễ dàng hơn giữa các ngôn ngữ khác nhau.

Theo Meta, tính năng này sẽ được triển khai ban đầu với sáu ngôn ngữ trên thiết bị Android và 19 ngôn ngữ trên iPhone và sẽ sớm có thêm nhiều ngôn ngữ khác.

Điểm đặc biệt của tính năng này là sự chú trọng vào quyền riêng tư. Việc dịch tin nhắn sẽ được thực hiện ngay trên thiết bị của người dùng, đảm bảo rằng WhatsApp không thể truy cập và đọc được nội dung. Người dùng chỉ cần nhấn giữ tin nhắn và chọn "Dịch" để xem bản dịch. Tính năng này hoạt động cho cả tin nhắn cá nhân, nhóm và các kênh cập nhật.

3. Sony thay đổi trải nghiệm xem bằng công nghệ AI và mô phỏng

Người hâm mộ có thể tạo avatar của riêng mình trong ứng dụng mới của Sony. Ở đây, họ cổ vũ cho tiền đạo ngôi sao Erling Haaland của Manchester City. Ảnh: Nikkei Asia.

Sony Group đang cách mạng hóa cách người hâm mộ thưởng thức thể thao bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, cho phép họ tùy chỉnh trải nghiệm xem và hòa mình vào từng khoảnh khắc trên sân.

Với ứng dụng FavoriteSpace, người hâm mộ có thể trải nghiệm một trận đấu theo góc nhìn của các cầu thủ ngôi sao như Erling Haaland. Ứng dụng này sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động Hawk-Eye của Sony, ghi lại 29 điểm trên cơ thể mỗi cầu thủ để tạo ra các mô phỏng chính xác và chi tiết.

Ngoài ra, Sony cũng đang thử nghiệm các dịch vụ tương tự trong môn golf, cho phép người hâm mộ theo dõi từng cú đánh của vận động viên yêu thích. Bằng cách kết hợp AI và dữ liệu, Sony kỳ vọng sẽ biến thị trường xem thể thao thành một trải nghiệm cá nhân hóa và nhập vai hơn, thu về doanh thu hơn 270 triệu USD vào năm 2028.

4. Tổng thống Trump chuẩn bị ký sắc lệnh, chính thức "cứu" TikTok tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký sắc lệnh thoái vốn của TikTok. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối tuần này, chính thức xác nhận thỏa thuận thoái vốn hoạt động của TikTok tại Mỹ đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Theo một quan chức Nhà Trắng, động thái này nhằm ngăn chặn lệnh cấm ứng dụng video ngắn này, vốn đã được Quốc hội thông qua.

Sắc lệnh sẽ tuyên bố rằng thỏa thuận với chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance tuân thủ luật năm 2024, yêu cầu TikTok phải tách khỏi công ty mẹ hoặc đối mặt với lệnh cấm vào tháng 1 năm 2025.

Vị quan chức này cũng cho biết Mỹ tin tưởng Trung Quốc đã chấp thuận thỏa thuận và không có ý định đàm phán thêm. Dù vẫn cần thêm một số văn bản pháp lý từ cả hai bên, động thái này đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong các cuộc đàm phán kéo dài, giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

5. Boeing khởi động sản xuất tiêm kích tàng hình F-47, đặt mục tiêu cất cánh vào năm 2028

Bản vẽ của máy bay F-47. Ảnh: Interesting Engineering.

Lực lượng Không quân Mỹ đã bắt đầu chế tạo chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu F-47 đầu tiên, với mục tiêu đưa máy bay này lên bầu trời vào năm 2028. Theo Tổng Tham mưu trưởng Không quân, Tướng David Allvin, việc sản xuất đang được dẫn dắt bởi Boeing, đơn vị được lựa chọn chỉ vài tháng trước đó.

F-47, trước đây được biết đến với tên gọi Next Generation Air Dominance, sẽ là thế hệ kế nhiệm của máy bay F-22 Raptor. Với các tính năng hiện đại như tàng hình tiên tiến, tốc độ vượt Mach 2 và khả năng điều khiển các máy bay không người lái đồng hành, F-47 được kỳ vọng sẽ củng cố ưu thế trên không của Mỹ trong tương lai.

Allvin nhấn mạnh sự cần thiết phải "đi nhanh" trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Không quân Mỹ có kế hoạch mua ít nhất 185 chiếc F-47.